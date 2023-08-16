Политолог объяснил, почему украинских боевиков отправляют в Африку

Политолог Журавлев: Британии не жалко отправлять украинцев на диверсии в Африку

16 августа 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Журавлев заявил, что украинские солдаты жестоки Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods Великобритании не жалко отправлять в Африку украинских бойцов для организации диверсий. Об этом сообщил кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. По его словам, во второй половине августа британская разведслужба MI6 отправит диверсионно-карательный отряд ВСУ в Африку. «Почему украинский отряд? Потому что их не жалко. Сами британцы не любят умирать. Британия всерьез в последний раз воевала во Вторую мировую», — заявил Журавлев в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что про гибель украинцев никто не вспомнит. По его словам, власти Великобритании могут сказать, что они не при чем в случае, если украинских бойцов поймают в Африке. Журавлев сообщил, что отправка отряда запланирована на вторую половину августа, руководить подразделением будет офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Виталий Пращук. Политолог отметил, что отряд будет состоять из ста бойцов, у которых есть опыт в военных действиях на восточном фронте. Он заявил, что украинские солдаты жестоки и готовы идти до конца. По его словам, в Африку будут отправлены те, кто «переступил через убийства» и способен стрелять в людей, не переживая по этому поводу. Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что разведка в Британии планирует отправку группировки украинских военных в Африку. Ее задачами является ликвидация лидеров континента и проведение диверсий на его территории. Киев в июле дал соответствующие указания СБУ и ГУР Минобороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритании не жалко отправлять в Африку украинских бойцов для организации диверсий. Об этом сообщил кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. По его словам, во второй половине августа британская разведслужба MI6 отправит диверсионно-карательный отряд ВСУ в Африку. «Почему украинский отряд? Потому что их не жалко. Сами британцы не любят умирать. Британия всерьез в последний раз воевала во Вторую мировую», — заявил Журавлев в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что про гибель украинцев никто не вспомнит. По его словам, власти Великобритании могут сказать, что они не при чем в случае, если украинских бойцов поймают в Африке. Журавлев сообщил, что отправка отряда запланирована на вторую половину августа, руководить подразделением будет офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Виталий Пращук. Политолог отметил, что отряд будет состоять из ста бойцов, у которых есть опыт в военных действиях на восточном фронте. Он заявил, что украинские солдаты жестоки и готовы идти до конца. По его словам, в Африку будут отправлены те, кто «переступил через убийства» и способен стрелять в людей, не переживая по этому поводу. Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что разведка в Британии планирует отправку группировки украинских военных в Африку. Ее задачами является ликвидация лидеров континента и проведение диверсий на его территории. Киев в июле дал соответствующие указания СБУ и ГУР Минобороны.