Сотрудников британского посольства эвакуировали из Нигера

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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Великобритания вывезла своих дипломатов из соображений безопасности Фото:

Сотрудники посольства Великобритании вывезены из Нигера, где произошел государственный переворот. Они продолжат работать удаленно, сообщил британский МИД.

«Мы временно вывезли британских сотрудников из Нигера. Наше посольство теперь работает удаленно», — говорится в документе на сайте ведомства.

В субботу в столицу Нигера прибыли представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Организация ранее анонсировала вооруженное вторжение в Нигер.

Президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста 27 июля в результате госпореворота. Лидер мятежников Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства.

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Сотрудники посольства Великобритании вывезены из Нигера, где произошел государственный переворот. Они продолжат работать удаленно, сообщил британский МИД. «Мы временно вывезли британских сотрудников из Нигера. Наше посольство теперь работает удаленно», — говорится в документе на сайте ведомства. В субботу в столицу Нигера прибыли представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Организация ранее анонсировала вооруженное вторжение в Нигер. Президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста 27 июля в результате госпореворота. Лидер мятежников Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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