Сотрудников британского посольства эвакуировали из Нигера

Сотрудники посольства Великобритании вывезены из Нигера, где произошел государственный переворот. Они продолжат работать удаленно, сообщил британский МИД.
«Мы временно вывезли британских сотрудников из Нигера. Наше посольство теперь работает удаленно», — говорится в документе на сайте ведомства.
В субботу в столицу Нигера прибыли представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Организация ранее анонсировала вооруженное вторжение в Нигер.
Президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста 27 июля в результате госпореворота. Лидер мятежников Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства.
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