Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыло в столицу Нигера, где ранее произошел госпереворот. Об этом сообщает агентство AFP.
По данным источников СМИ, близких к ЭКОВАС и отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму, самолет с делегацией сообщества приземлился в аэропорту столицы страны — Ниамея. Посадка произошла около 13:00 по местному времени (15:00 мск).
В конце июля в Нигере мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума. После этого ЭКОВАС выступило за вооруженное вторжение в страну. В ответ мятежники перебросили войска к границам Бенина и Нигерии. При этом представители организации отказывались называть точную дату вторжения, сообщает RT.
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