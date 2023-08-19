Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер

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Самолет ЭКОВАС приземлился в аэропорту столицы Нигера Фото:

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыло в столицу Нигера, где ранее произошел госпереворот. Об этом сообщает агентство AFP.

По данным источников СМИ, близких к ЭКОВАС и отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму, самолет с делегацией сообщества приземлился в аэропорту столицы страны — Ниамея. Посадка произошла около 13:00 по местному времени (15:00 мск).

В конце июля в Нигере мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума. После этого ЭКОВАС выступило за вооруженное вторжение в страну. В ответ мятежники перебросили войска к границам Бенина и Нигерии. При этом представители организации отказывались называть точную дату вторжения, сообщает RT.

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыло в столицу Нигера, где ранее произошел госпереворот. Об этом сообщает агентство AFP. По данным источников СМИ, близких к ЭКОВАС и отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму, самолет с делегацией сообщества приземлился в аэропорту столицы страны — Ниамея. Посадка произошла около 13:00 по местному времени (15:00 мск). В конце июля в Нигере мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума. После этого ЭКОВАС выступило за вооруженное вторжение в страну. В ответ мятежники перебросили войска к границам Бенина и Нигерии. При этом представители организации отказывались называть точную дату вторжения, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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