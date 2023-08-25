Россиянам назвали способы сэкономить на коммунальных услугах

Экономист Проданова советует проверять счета для экономии затрат на ЖКУ

26 августа 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Экономист посоветовала россиянам экономить воду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Для экономии затрат на жилищно-коммунальные услуги россиянам необходимо регулярно контролировать свои счета. Об этом заявила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. «Проводите регулярную проверку счетов за коммунальные услуги, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете, пользуйтесь всеми возможными льготами и субсидиями, которые предоставляет нам государство. По возможности, отключите все услуги, которыми не пользуетесь», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» рекомендации Продановой. По словам экономиста, необходимо отремонтировать протекающие краны, использовать двойные кнопки для смыва унитазов и другие устройства, сберегающие воду. Проданова рекомендует проверить теплоизоляцию дверей и окон, а также установить регулируемые батареи отопления. Она советует перейти на энергосберегающие лампы, которые потребляют в 5-10 раз меньше электроэнергии, чем обычные. Важно отключать электроприборы, если они не используются. Ранее россиянам эксперты рекомендовали отказаться от ненужных платежей. Некоторые люди даже не подозревают, что платят за такие услуги, как радиоточка или стационарный телефон. Отказаться от них можно, подав заявление через МФЦ.

Для экономии затрат на жилищно-коммунальные услуги россиянам необходимо регулярно контролировать свои счета. Об этом заявила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. «Проводите регулярную проверку счетов за коммунальные услуги, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете, пользуйтесь всеми возможными льготами и субсидиями, которые предоставляет нам государство. По возможности, отключите все услуги, которыми не пользуетесь», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» рекомендации Продановой. По словам экономиста, необходимо отремонтировать протекающие краны, использовать двойные кнопки для смыва унитазов и другие устройства, сберегающие воду. Проданова рекомендует проверить теплоизоляцию дверей и окон, а также установить регулируемые батареи отопления. Она советует перейти на энергосберегающие лампы, которые потребляют в 5-10 раз меньше электроэнергии, чем обычные. Важно отключать электроприборы, если они не используются. Ранее россиянам эксперты рекомендовали отказаться от ненужных платежей. Некоторые люди даже не подозревают, что платят за такие услуги, как радиоточка или стационарный телефон. Отказаться от них можно, подав заявление через МФЦ.