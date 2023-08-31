Что делать, если нечем оплатить обучение в вузе

Финансовый аналитик Андриевская: за обучение можно платить по 300 рублей в месяц

01 сентября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

На погашение образовательного кредита дают 15 лет, сказала Ирина Андриевская Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для оплаты обучения студент может взять государственный образовательный кредит по сниженной ставке. Об этом URA.RU рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. «Государственный образовательный кредит имеет фиксированную низкую ставку 3% на весь срок кредита и два периода с разными режимами обслуживания долга. Первый — льготный, предоставляется на весь срок обучения клиента в вузе или ссузе плюс девять месяцев после выпуска. Во время льготного периода заемщик платит только проценты: в первый год — 40% от суммы процентов, во второй год — 60%, с третьего года — 100%. При кредите в 300 тысяч рублей ваши ежемесячные платежи в первый год — 300 рублей. Во второй год — 900 рублей, с третьего года и до выпускного — 3000 рублей. Девять месяцев после вуза ежемесячный платеж также будет льготным — 3000 рублей. А затем 15 лет вы будете гасить долг равными частями по 10 429 рублей ежемесячно», — сказала Ирина Андриевская. Она отметила, что не все банки выдают этот займ. «Кредит на образование с господдержкой выдают не родителям, а самому абитуриенту или студенту, достигшему 14-ти лет. Если заемщику нет 18 лет, то для одобрения займа банк попросит у родителей письменное согласие. Государственный образовательный кредит выдают только те банки, которые стали участниками госпрограммы и аккредитовались в Минобрнауки», — сообщила эксперт. По ее словам, если для оплаты образования кредит больше не нужен, банк прекратит финансирование, но льготная ставка сохранится. «Если вуз согласится перевести вас на бюджет, тогда банк прекратит финансировать ваш кредит. Сумма долга расти не будет, а банк не потребует вернуть деньги сразу. Вы будете выплачивать долг уже после окончания всего срока обучения и на протяжении 180 месяцев», — заключила собеседница URA.RU. Также доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева рассказала, какие льготы положены студентам. Подробнее об этом и какую скидку можно получить за хорошую успеваемость в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для оплаты обучения студент может взять государственный образовательный кредит по сниженной ставке. Об этом URA.RU рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. «Государственный образовательный кредит имеет фиксированную низкую ставку 3% на весь срок кредита и два периода с разными режимами обслуживания долга. Первый — льготный, предоставляется на весь срок обучения клиента в вузе или ссузе плюс девять месяцев после выпуска. Во время льготного периода заемщик платит только проценты: в первый год — 40% от суммы процентов, во второй год — 60%, с третьего года — 100%. При кредите в 300 тысяч рублей ваши ежемесячные платежи в первый год — 300 рублей. Во второй год — 900 рублей, с третьего года и до выпускного — 3000 рублей. Девять месяцев после вуза ежемесячный платеж также будет льготным — 3000 рублей. А затем 15 лет вы будете гасить долг равными частями по 10 429 рублей ежемесячно», — сказала Ирина Андриевская. Она отметила, что не все банки выдают этот займ. «Кредит на образование с господдержкой выдают не родителям, а самому абитуриенту или студенту, достигшему 14-ти лет. Если заемщику нет 18 лет, то для одобрения займа банк попросит у родителей письменное согласие. Государственный образовательный кредит выдают только те банки, которые стали участниками госпрограммы и аккредитовались в Минобрнауки», — сообщила эксперт. По ее словам, если для оплаты образования кредит больше не нужен, банк прекратит финансирование, но льготная ставка сохранится. «Если вуз согласится перевести вас на бюджет, тогда банк прекратит финансировать ваш кредит. Сумма долга расти не будет, а банк не потребует вернуть деньги сразу. Вы будете выплачивать долг уже после окончания всего срока обучения и на протяжении 180 месяцев», — заключила собеседница URA.RU. Также доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева рассказала, какие льготы положены студентам. Подробнее об этом и какую скидку можно получить за хорошую успеваемость в материале URA.RU.