Бразилия готовится увеличить поставки кофе в Россию

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Фирма по обжарке кофе Ingresso. Екатеринбург, кофе, обжарка кофе
Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе Фото:

В России станет больше бразильского кофе. О планах увеличить поставки кофе в РФ заявил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Кофе — один из главных продуктов экспорта Бразилии. Мы хотим увеличить поставки в Россию <…> специальных сортов», — заявил он РИА Новости.

Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе. В прошлом году ее выручка от экспорта кофе составила рекордные 9,23 млрд долларов, пишет РБК.

Ранее директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов заявлял, что цены на кофе в России в этом году могут вырасти на 15%. Он отмечал, что рост цен связан с мировыми ценами на кофе и удорожанием стоимости в основных странах-поставщиках, передает «Ридус».

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В России станет больше бразильского кофе. О планах увеличить поставки кофе в РФ заявил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. «Кофе — один из главных продуктов экспорта Бразилии. Мы хотим увеличить поставки в Россию <…> специальных сортов», — заявил он РИА Новости. Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе. В прошлом году ее выручка от экспорта кофе составила рекордные 9,23 млрд долларов, пишет РБК. Ранее директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов заявлял, что цены на кофе в России в этом году могут вырасти на 15%. Он отмечал, что рост цен связан с мировыми ценами на кофе и удорожанием стоимости в основных странах-поставщиках, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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