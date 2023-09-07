Бразилия готовится увеличить поставки кофе в Россию

07 сентября 2023 в 08:59 Размер текста - 17 +

Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе Фото: Размик Закарян © URA.RU В России станет больше бразильского кофе. О планах увеличить поставки кофе в РФ заявил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. «Кофе — один из главных продуктов экспорта Бразилии. Мы хотим увеличить поставки в Россию <…> специальных сортов», — заявил он РИА Новости. Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе. В прошлом году ее выручка от экспорта кофе составила рекордные 9,23 млрд долларов, пишет РБК. Ранее директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов заявлял, что цены на кофе в России в этом году могут вырасти на 15%. Он отмечал, что рост цен связан с мировыми ценами на кофе и удорожанием стоимости в основных странах-поставщиках, передает «Ридус».

В России станет больше бразильского кофе. О планах увеличить поставки кофе в РФ заявил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. «Кофе — один из главных продуктов экспорта Бразилии. Мы хотим увеличить поставки в Россию <…> специальных сортов», — заявил он РИА Новости. Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе. В прошлом году ее выручка от экспорта кофе составила рекордные 9,23 млрд долларов, пишет РБК. Ранее директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов заявлял, что цены на кофе в России в этом году могут вырасти на 15%. Он отмечал, что рост цен связан с мировыми ценами на кофе и удорожанием стоимости в основных странах-поставщиках, передает «Ридус».