11 сентября 2023

«Коммерсант» выяснил, какие права будут у владельцев электросамокатов

«Коммерсант»: владельцы электросамокатов получат равные права с автомобилистами
© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты и велосипеды. Пермь, электросамокат
В РФ владельцев электросамокатов хотят приравнять к автомобилистам Фото:

В России хотят ввести новый юридический статус для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), который будет похож на статус владельцев машин. Об этом говорится в проекте «дорожной карты» Минтранса РФ.

«Минтранс подготовил новый проект запретов и ограничений для владельцев СИМ. Их юридический статус будет мало отличаться от статуса автовладельцев. В федеральные органы исполнительной власти передали „дорожную карту“ с мероприятиями, направленными на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Чиновники хотят обязать граждан регистрировать свои СИМ в федеральном реестре, останавливаться по требованию полицейских, проходить медосвидетельствование на состояние опьянения и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП. Также предлагается установить повышенные штрафы для этой категории участников дорожного движения, нарушающих правила. Кроме того, в проекте говорится о новой системе «идентификации владельцев или водителей СИМ».

Дискуссия об ужесточении правил и контроля за электросамокатами продолжается в России не первый месяц на фоне взрывного роста ДТП с участием этих устройств. Ранее в Госдуме РФ предложили ввести ОСАГО для пользователей СИМ, как для владельцев автотранспорта.

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В России хотят ввести новый юридический статус для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), который будет похож на статус владельцев машин. Об этом говорится в проекте «дорожной карты» Минтранса РФ. «Минтранс подготовил новый проект запретов и ограничений для владельцев СИМ. Их юридический статус будет мало отличаться от статуса автовладельцев. В федеральные органы исполнительной власти передали „дорожную карту“ с мероприятиями, направленными на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ. Чиновники хотят обязать граждан регистрировать свои СИМ в федеральном реестре, останавливаться по требованию полицейских, проходить медосвидетельствование на состояние опьянения и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП. Также предлагается установить повышенные штрафы для этой категории участников дорожного движения, нарушающих правила. Кроме того, в проекте говорится о новой системе «идентификации владельцев или водителей СИМ». Дискуссия об ужесточении правил и контроля за электросамокатами продолжается в России не первый месяц на фоне взрывного роста ДТП с участием этих устройств. Ранее в Госдуме РФ предложили ввести ОСАГО для пользователей СИМ, как для владельцев автотранспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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