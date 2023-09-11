«Коммерсант» выяснил, какие права будут у владельцев электросамокатов

«Коммерсант»: владельцы электросамокатов получат равные права с автомобилистами

12 сентября 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

В РФ владельцев электросамокатов хотят приравнять к автомобилистам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В России хотят ввести новый юридический статус для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), который будет похож на статус владельцев машин. Об этом говорится в проекте «дорожной карты» Минтранса РФ. «Минтранс подготовил новый проект запретов и ограничений для владельцев СИМ. Их юридический статус будет мало отличаться от статуса автовладельцев. В федеральные органы исполнительной власти передали „дорожную карту“ с мероприятиями, направленными на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на документ. Чиновники хотят обязать граждан регистрировать свои СИМ в федеральном реестре, останавливаться по требованию полицейских, проходить медосвидетельствование на состояние опьянения и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП. Также предлагается установить повышенные штрафы для этой категории участников дорожного движения, нарушающих правила. Кроме того, в проекте говорится о новой системе «идентификации владельцев или водителей СИМ». Дискуссия об ужесточении правил и контроля за электросамокатами продолжается в России не первый месяц на фоне взрывного роста ДТП с участием этих устройств. Ранее в Госдуме РФ предложили ввести ОСАГО для пользователей СИМ, как для владельцев автотранспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России хотят ввести новый юридический статус для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), который будет похож на статус владельцев машин. Об этом говорится в проекте «дорожной карты» Минтранса РФ. «Минтранс подготовил новый проект запретов и ограничений для владельцев СИМ. Их юридический статус будет мало отличаться от статуса автовладельцев. В федеральные органы исполнительной власти передали „дорожную карту“ с мероприятиями, направленными на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ. Чиновники хотят обязать граждан регистрировать свои СИМ в федеральном реестре, останавливаться по требованию полицейских, проходить медосвидетельствование на состояние опьянения и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП. Также предлагается установить повышенные штрафы для этой категории участников дорожного движения, нарушающих правила. Кроме того, в проекте говорится о новой системе «идентификации владельцев или водителей СИМ». Дискуссия об ужесточении правил и контроля за электросамокатами продолжается в России не первый месяц на фоне взрывного роста ДТП с участием этих устройств. Ранее в Госдуме РФ предложили ввести ОСАГО для пользователей СИМ, как для владельцев автотранспорта.