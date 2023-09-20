Минюст запретил некоторым экспертам оценивать самовольные постройки россиян

«Ведомости»: частные эксперты не смогут оценивать самострои россиян

21 сентября 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Оценить самовольные постройки теперь смогут только государственные судебно-экспертные организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минюст сузило круг лиц, допускающихся до проведения экспертиз по гражданским делам о самовольном строительстве. Теперь это смогут делать только государственные судебно-экспертные организации. Проект распоряжения правительства министерство опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов. «Проводить экспертизы по гражданским делам о самовольном строительстве смогут только государственные судебно-экспертные организации», — передают «Ведомости» содержание проекта Минюста. Данная экспертиза определяет техническую безопасность зданий для проживания и эксплуатации, а также определяет искажения объекта культурного наследия в случаях пристроек к нему. По словам представителей органа власти, зачастую физические или юридические лица, ходатайствуют о назначении экспертизы в негосударственные организации в отношении к построенным самовольно зданиям или сооружениям, подлежащим сносу или приведению в соответствие с требованиями законодательства. В Минюсте считают, что это создает риски вынесения «договорных заключений», на основании которых самовольные постройки могут быть признаны законными. Там добавили, что у государственных экспертных организаций обеспечивается контроль качества, обеспечиваемый требованиями к квалификации экспертов. К таким можно отнести: наличие высшего образования, дополнительного профессионального образования по определенной специальности и аттестации на право самостоятельного производства судебной экспертизы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минюст сузило круг лиц, допускающихся до проведения экспертиз по гражданским делам о самовольном строительстве. Теперь это смогут делать только государственные судебно-экспертные организации. Проект распоряжения правительства министерство опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов. «Проводить экспертизы по гражданским делам о самовольном строительстве смогут только государственные судебно-экспертные организации», — передают «Ведомости» содержание проекта Минюста. Данная экспертиза определяет техническую безопасность зданий для проживания и эксплуатации, а также определяет искажения объекта культурного наследия в случаях пристроек к нему. По словам представителей органа власти, зачастую физические или юридические лица, ходатайствуют о назначении экспертизы в негосударственные организации в отношении к построенным самовольно зданиям или сооружениям, подлежащим сносу или приведению в соответствие с требованиями законодательства. В Минюсте считают, что это создает риски вынесения «договорных заключений», на основании которых самовольные постройки могут быть признаны законными. Там добавили, что у государственных экспертных организаций обеспечивается контроль качества, обеспечиваемый требованиями к квалификации экспертов. К таким можно отнести: наличие высшего образования, дополнительного профессионального образования по определенной специальности и аттестации на право самостоятельного производства судебной экспертизы.