20 сентября 2023

Минюст запретил некоторым экспертам оценивать самовольные постройки россиян

«Ведомости»: частные эксперты не смогут оценивать самострои россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, сельское хозяйство свердловской области, сельская местность, сельское хозяйство, сельскохозяйственные постройки
Оценить самовольные постройки теперь смогут только государственные судебно-экспертные организации Фото:

Минюст сузило круг лиц, допускающихся до проведения экспертиз по гражданским делам о самовольном строительстве. Теперь это смогут делать только государственные судебно-экспертные организации. Проект распоряжения правительства министерство опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Проводить экспертизы по гражданским делам о самовольном строительстве смогут только государственные судебно-экспертные организации», — передают «Ведомости» содержание проекта Минюста. Данная экспертиза определяет техническую безопасность зданий для проживания и эксплуатации, а также определяет искажения объекта культурного наследия в случаях пристроек к нему.

По словам представителей органа власти, зачастую физические или юридические лица, ходатайствуют о назначении экспертизы в негосударственные организации в отношении к построенным самовольно зданиям или сооружениям, подлежащим сносу или приведению в соответствие с требованиями законодательства. В Минюсте считают, что это создает риски вынесения «договорных заключений», на основании которых самовольные постройки могут быть признаны законными.

Там добавили, что у государственных экспертных организаций обеспечивается контроль качества, обеспечиваемый требованиями к квалификации экспертов. К таким можно отнести: наличие высшего образования, дополнительного профессионального образования по определенной специальности и аттестации на право самостоятельного производства судебной экспертизы.

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Минюст сузило круг лиц, допускающихся до проведения экспертиз по гражданским делам о самовольном строительстве. Теперь это смогут делать только государственные судебно-экспертные организации. Проект распоряжения правительства министерство опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов. «Проводить экспертизы по гражданским делам о самовольном строительстве смогут только государственные судебно-экспертные организации», — передают «Ведомости» содержание проекта Минюста. Данная экспертиза определяет техническую безопасность зданий для проживания и эксплуатации, а также определяет искажения объекта культурного наследия в случаях пристроек к нему. По словам представителей органа власти, зачастую физические или юридические лица, ходатайствуют о назначении экспертизы в негосударственные организации в отношении к построенным самовольно зданиям или сооружениям, подлежащим сносу или приведению в соответствие с требованиями законодательства. В Минюсте считают, что это создает риски вынесения «договорных заключений», на основании которых самовольные постройки могут быть признаны законными. Там добавили, что у государственных экспертных организаций обеспечивается контроль качества, обеспечиваемый требованиями к квалификации экспертов. К таким можно отнести: наличие высшего образования, дополнительного профессионального образования по определенной специальности и аттестации на право самостоятельного производства судебной экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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