10 октября 2023

Пашинян попытался снять с себя ответственность за угрозы выйти из ОДКБ

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил, пашинян никол
Никол Пашинян заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой Фото:

Армения ничего не меняла во взаимоотношениях с Россией, ниоткуда не выходила и не отказывается выполнять свои обязательства. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили… Мы ничего не меняем, мы не отказывались выполнять наши обязательства», — заявил Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении. Пашинян уточнил, что Армения не изменяет вектор внешней политики и строит отношения с ЕС на основании соглашения, подписанного до 2018 года.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, если решит, что эта структура стала недееспособной. Он уточнил, что в случае выхода из этой структуры республика должна будет самостоятельно решать вопросы собственной безопасности, пишет телеканал 360. В Кремле заявили, что Россия не боится потерять Армению как союзника, передает «Национальная служба новостей». При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения с Москвой у Еревана остаются на близком уровне.

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Армения ничего не меняла во взаимоотношениях с Россией, ниоткуда не выходила и не отказывается выполнять свои обязательства. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «В наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили… Мы ничего не меняем, мы не отказывались выполнять наши обязательства», — заявил Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении. Пашинян уточнил, что Армения не изменяет вектор внешней политики и строит отношения с ЕС на основании соглашения, подписанного до 2018 года. Ранее Пашинян заявлял, что Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, если решит, что эта структура стала недееспособной. Он уточнил, что в случае выхода из этой структуры республика должна будет самостоятельно решать вопросы собственной безопасности, пишет телеканал 360. В Кремле заявили, что Россия не боится потерять Армению как союзника, передает «Национальная служба новостей». При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения с Москвой у Еревана остаются на близком уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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