Пашинян попытался снять с себя ответственность за угрозы выйти из ОДКБ

11 октября 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Армения ничего не меняла во взаимоотношениях с Россией, ниоткуда не выходила и не отказывается выполнять свои обязательства. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «В наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили… Мы ничего не меняем, мы не отказывались выполнять наши обязательства», — заявил Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении . Пашинян уточнил, что Армения не изменяет вектор внешней политики и строит отношения с ЕС на основании соглашения, подписанного до 2018 года. Ранее Пашинян заявлял, что Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, если решит, что эта структура стала недееспособной. Он уточнил, что в случае выхода из этой структуры республика должна будет самостоятельно решать вопросы собственной безопасности, пишет телеканал 360. В Кремле заявили, что Россия не боится потерять Армению как союзника, передает «Национальная служба новостей». При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения с Москвой у Еревана остаются на близком уровне.

Армения ничего не меняла во взаимоотношениях с Россией, ниоткуда не выходила и не отказывается выполнять свои обязательства. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «В наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили… Мы ничего не меняем, мы не отказывались выполнять наши обязательства», — заявил Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении. Пашинян уточнил, что Армения не изменяет вектор внешней политики и строит отношения с ЕС на основании соглашения, подписанного до 2018 года. Ранее Пашинян заявлял, что Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, если решит, что эта структура стала недееспособной. Он уточнил, что в случае выхода из этой структуры республика должна будет самостоятельно решать вопросы собственной безопасности, пишет телеканал 360. В Кремле заявили, что Россия не боится потерять Армению как союзника, передает «Национальная служба новостей». При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения с Москвой у Еревана остаются на близком уровне.