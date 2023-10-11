WSJ: Байден боится втянуть США в войну в Израиле

«Байден, чья поддержка Израиля насчитывает полвека, после разрушительных атак ХАМАСа столкнулся с внешнеполитической головоломкой: как поддержать союзника США на Ближнем Востоке, не втягивая Америку в опасный региональный конфликт», — написали в статье. В материале отметили, что до этого ему приходилось с осторожностью поддерживать Украину, не ввязываясь в конфронтацию с РФ.
Ранее палестинские боевики движения ХАМАС ворвались на израильскую территорию. Тогда Палестину поддержали многие мусульманские государства. Байден, в свою очередь пообещал оказать дополнительную поддержку Иерусалиму, передает RT. Позже Ирак пригрозил Белому дому ударами по американским военным объектам в случае вмешательства ШСА в войну, сообщает Pravda.Ru.
Президент США Джо Байден пытается оказывать поддержку Израилю в войне с Палестиной, боясь при этом втянуть свою страну в этот конфликт. Об этом написали в издании The Wall Street Journal. «Байден, чья поддержка Израиля насчитывает полвека, после разрушительных атак ХАМАСа столкнулся с внешнеполитической головоломкой: как поддержать союзника США на Ближнем Востоке, не втягивая Америку в опасный региональный конфликт», — написали в статье. В материале отметили, что до этого ему приходилось с осторожностью поддерживать Украину, не ввязываясь в конфронтацию с РФ. Ранее палестинские боевики движения ХАМАС ворвались на израильскую территорию. Тогда Палестину поддержали многие мусульманские государства. Байден, в свою очередь пообещал оказать дополнительную поддержку Иерусалиму, передает RT. Позже Ирак пригрозил Белому дому ударами по американским военным объектам в случае вмешательства ШСА в войну, сообщает Pravda.Ru.