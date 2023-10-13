Der Spiegel: по всей Германии бунтуют сторонники ХАМАС

14 октября 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Власти Германии усилили защиту еврейских организаций Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В городах Германии сторонники ХАМАС жгут и срывают израильские флаги, а также проводят митинги в поддержку палестинцев. По информации немецкого издания, в связи с этим была усилена защита еврейских организаций. «Вечером в пятницу неизвестные подожгли израильский флаг, выставленный в ратуше Берлина. Неизвестные преступники уже в среду сорвали израильский флаг у Красной ратуши. Были также украдены израильские флаги, развевавшиеся в Людвигсхафене. Аресты также неоднократно происходили во время пропалестинских демонстраций. В пятницу на Зонненаллее в Берлине-Нойкельне собралось от 100 до 150 человек. Полицейская защита еврейских учреждений была еще более усилена», — сообщает издание Der Spiegel . Пропалестинские собрания уже запрещены в Берлине, а также в Гамбурге, Мюнхене, Мангейме и Регенсбурге. Власти увеличивают присутствие представителей экстренных служб на городских улицах из-за растущего напряжения и беспорядков. Ранее в Йемене прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев. Мероприятия проходили под контролем группировки «Ансар Алла», известной как хуситы. Позднее президент Сирии Башар Асад высказался в защиту Палестины и заявил о готовности поддержать «борьбу палестинцев против израильской оккупации». В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме для прекращения конфликта. Движение ХАМАС заявило, что высоко ценит позицию российского лидера, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городах Германии сторонники ХАМАС жгут и срывают израильские флаги, а также проводят митинги в поддержку палестинцев. По информации немецкого издания, в связи с этим была усилена защита еврейских организаций. «Вечером в пятницу неизвестные подожгли израильский флаг, выставленный в ратуше Берлина. Неизвестные преступники уже в среду сорвали израильский флаг у Красной ратуши. Были также украдены израильские флаги, развевавшиеся в Людвигсхафене. Аресты также неоднократно происходили во время пропалестинских демонстраций. В пятницу на Зонненаллее в Берлине-Нойкельне собралось от 100 до 150 человек. Полицейская защита еврейских учреждений была еще более усилена», — сообщает издание Der Spiegel. Пропалестинские собрания уже запрещены в Берлине, а также в Гамбурге, Мюнхене, Мангейме и Регенсбурге. Власти увеличивают присутствие представителей экстренных служб на городских улицах из-за растущего напряжения и беспорядков. Ранее в Йемене прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев. Мероприятия проходили под контролем группировки «Ансар Алла», известной как хуситы. Позднее президент Сирии Башар Асад высказался в защиту Палестины и заявил о готовности поддержать «борьбу палестинцев против израильской оккупации». В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме для прекращения конфликта. Движение ХАМАС заявило, что высоко ценит позицию российского лидера, пишет RT.