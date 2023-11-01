Гагин рассказал о действиях ВСУ из-за провалов на фронте

Гагин: ВСУ на фоне провалов на фронте бьют по мирному населению

01 ноября 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

ВСУ ведут огонь по гражданской инфраструктуре из-за неудач на фронте, считает Ян Гагин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются поражать гражданское население и инфраструктуру из-за неудач на фронте. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «Удары по Донецку связаны с активизацией боевых действий на донецком направлении. Противник, не добиваясь каких-то серьезных успехов на фронте, старается поразить именно гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — сказал ЯН Гагин РИА Новости. Он уточнил, что такие действия «абсолютно бесчеловечны». Советник главы ДНР отметил, что удары ВСУ по Буденовскому району Донецка повторяют практику обстрела мест, где работают спасатели и медики. Он подчеркнул, что армия Украины нанесла повторный удар, зная, что на помощь пострадавшим придет поддержка. Во время последнего обстрела по железнодорожной подстанции пострадали журналисты «Известий». Трое корреспондентов были доставлены в больницу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются поражать гражданское население и инфраструктуру из-за неудач на фронте. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «Удары по Донецку связаны с активизацией боевых действий на донецком направлении. Противник, не добиваясь каких-то серьезных успехов на фронте, старается поразить именно гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — сказал ЯН Гагин РИА Новости. Он уточнил, что такие действия «абсолютно бесчеловечны». Советник главы ДНР отметил, что удары ВСУ по Буденовскому району Донецка повторяют практику обстрела мест, где работают спасатели и медики. Он подчеркнул, что армия Украины нанесла повторный удар, зная, что на помощь пострадавшим придет поддержка. Во время последнего обстрела по железнодорожной подстанции пострадали журналисты «Известий». Трое корреспондентов были доставлены в больницу.