Гагин рассказал о действиях ВСУ из-за провалов на фронте

Гагин: ВСУ на фоне провалов на фронте бьют по мирному населению
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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, армия, военные, столкновение, атака, штурм, спецоперация, контртеррористическая операция, тактика, бой, солдат, войсковая операция, кто
ВСУ ведут огонь по гражданской инфраструктуре из-за неудач на фронте, считает Ян Гагин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются поражать гражданское население и инфраструктуру из-за неудач на фронте. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Удары по Донецку связаны с активизацией боевых действий на донецком направлении. Противник, не добиваясь каких-то серьезных успехов на фронте, старается поразить именно гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — сказал ЯН Гагин РИА Новости. Он уточнил, что такие действия «абсолютно бесчеловечны».

Советник главы ДНР отметил, что удары ВСУ по Буденовскому району Донецка повторяют практику обстрела мест, где работают спасатели и медики. Он подчеркнул, что армия Украины нанесла повторный удар, зная, что на помощь пострадавшим придет поддержка.

Во время последнего обстрела по железнодорожной подстанции пострадали журналисты «Известий». Трое корреспондентов были доставлены в больницу.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются поражать гражданское население и инфраструктуру из-за неудач на фронте. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «Удары по Донецку связаны с активизацией боевых действий на донецком направлении. Противник, не добиваясь каких-то серьезных успехов на фронте, старается поразить именно гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — сказал ЯН Гагин РИА Новости. Он уточнил, что такие действия «абсолютно бесчеловечны». Советник главы ДНР отметил, что удары ВСУ по Буденовскому району Донецка повторяют практику обстрела мест, где работают спасатели и медики. Он подчеркнул, что армия Украины нанесла повторный удар, зная, что на помощь пострадавшим придет поддержка. Во время последнего обстрела по железнодорожной подстанции пострадали журналисты «Известий». Трое корреспондентов были доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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