В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
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Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Казахстан, потому что Казахстан не зависим от России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Казахстан — суверенное государство, оно развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. Нас связывают исторические отношения и стратегическое партнерство. Это наши союзники, наши интересы объединены», — заявил Дмитрий Песков.

Макрон прибыл в Казахстан 1 ноября. Он хочет склонить страну к сближению с Европой, а не с Россией. Также Макрон хочет договориться об экспорте урана в Евросоюз, передает «Царьград».

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Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Казахстан, потому что Казахстан не зависим от России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Казахстан — суверенное государство, оно развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. Нас связывают исторические отношения и стратегическое партнерство. Это наши союзники, наши интересы объединены», — заявил Дмитрий Песков. Макрон прибыл в Казахстан 1 ноября. Он хочет склонить страну к сближению с Европой, а не с Россией. Также Макрон хочет договориться об экспорте урана в Евросоюз, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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