В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Казахстан, потому что Казахстан не зависим от России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«Казахстан — суверенное государство, оно развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. Нас связывают исторические отношения и стратегическое партнерство. Это наши союзники, наши интересы объединены», — заявил Дмитрий Песков.
Макрон прибыл в Казахстан 1 ноября. Он хочет склонить страну к сближению с Европой, а не с Россией. Также Макрон хочет договориться об экспорте урана в Евросоюз, передает «Царьград».
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