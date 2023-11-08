Путин дал «Газпрому» поручения по газификации городов на Дальнем Востоке

Путин поручил «Газпрому» создать график по газификации Белогорска и Биробиджана

08 ноября 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

«Газпрому» поручили создать график газификации Белогорска и Бирабиджана до 2032 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Газпром» разработать графики по газификации Белогорска и Биробиджана. Об этом российский лидер заявил во время совещания с членами правительства РФ. «Разработать <…> и утвердить планы-графики (дорожные карты — прим. URA.RU) по газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года, <…> по подключению города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», — сказал Владимир Путин. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Также президент поручил создать карту для газификации хабаровского поселка Малая Хапсоль до 2029 года. Российский лидер уточнил, что разработать график нужно с учетом реализации газопроводов «Восточной системы газоснабжения».

Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Газпром» разработать графики по газификации Белогорска и Биробиджана. Об этом российский лидер заявил во время совещания с членами правительства РФ. «Разработать <…> и утвердить планы-графики (дорожные карты — прим. URA.RU) по газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года, <…> по подключению города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», — сказал Владимир Путин. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Также президент поручил создать карту для газификации хабаровского поселка Малая Хапсоль до 2029 года. Российский лидер уточнил, что разработать график нужно с учетом реализации газопроводов «Восточной системы газоснабжения».