Путин дал «Газпрому» поручения по газификации городов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Газпром» разработать графики по газификации Белогорска и Биробиджана. Об этом российский лидер заявил во время совещания с членами правительства РФ.
«Разработать <…> и утвердить планы-графики (дорожные карты — прим. URA.RU) по газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года, <…> по подключению города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», — сказал Владимир Путин. Поручение президента опубликовано
Также президент поручил создать карту для газификации хабаровского поселка Малая Хапсоль до 2029 года. Российский лидер уточнил, что разработать график нужно с учетом реализации газопроводов «Восточной системы газоснабжения».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.