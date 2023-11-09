Адвокат Коломойского* призвал отпустить его из СИЗО из-за новых болезней

10 ноября 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

У олигарха обнаружили новые заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в реестр террористов и экстремистов) в СИЗО обнаружили болезни. На основании этого его адвокат Андрей Лысак просит отпустить Коломойского на свободу. «Коломойский не может больше содержаться в СИЗО. У него обнаружены дополнительные заболевания. Нормального медицинского обслуживания он в условиях изоляции не получает», — приводит РЕН ТВ слова адвоката. Лысак заявил, что состояние его подзащитного с каждым днем ухудшается. При этом Коломойский может выйти из СИЗО под залог, но он принципиально отказался платить за это деньги. Коломойский был тем, кто привел во власть президента Украины Владимира Зеленского. Его телеканал долгое время сотрудничал с Зеленским, когда тот был актером, а когда артист выдвинул свою кандидатуру в президенты, олигарх профинансировал его предвыборную кампанию. Следствие подозревает олигарха в том, что он незаконно присвоил себе 5,8 млрд гривен, которые принадлежали Приватбанку. Это уже третье обвинение, предъявленное бизнесмену. Он также проходит фигурантом по делу о завладении чужим имуществом и владении имуществом, полученным преступным путем. Об этом сообщает телеканал «Царьград». .

У украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в реестр террористов и экстремистов) в СИЗО обнаружили болезни. На основании этого его адвокат Андрей Лысак просит отпустить Коломойского на свободу. «Коломойский не может больше содержаться в СИЗО. У него обнаружены дополнительные заболевания. Нормального медицинского обслуживания он в условиях изоляции не получает», — приводит РЕН ТВ слова адвоката. Лысак заявил, что состояние его подзащитного с каждым днем ухудшается. При этом Коломойский может выйти из СИЗО под залог, но он принципиально отказался платить за это деньги. Коломойский был тем, кто привел во власть президента Украины Владимира Зеленского. Его телеканал долгое время сотрудничал с Зеленским, когда тот был актером, а когда артист выдвинул свою кандидатуру в президенты, олигарх профинансировал его предвыборную кампанию. Следствие подозревает олигарха в том, что он незаконно присвоил себе 5,8 млрд гривен, которые принадлежали Приватбанку. Это уже третье обвинение, предъявленное бизнесмену. Он также проходит фигурантом по делу о завладении чужим имуществом и владении имуществом, полученным преступным путем. Об этом сообщает телеканал «Царьград». .