Ломбарды в РФ стали открывать магазины перепродаж

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, ломбард, магазин
Развитие ресейла — логичный шаг для ломбардов, пишет газета «Коммерсант» Фото:

В России ломбарды потянулись в розницу и начали открывать магазины перепродаж. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«На фоне роста цен и ограничения импорта в Россию сети ломбардов начали осваивать рынок вторичных продаж заложенных товаров розничным покупателям. Первые такие отделения под новым брендом „Ресейл Маркет“ уже запустил „Мосгорломбард“» — говорится в материале. Ломбарды открывают точки, в которых выставляют на продажу невостребованный залог — меховые, ювелирные изделия, технику, добавляют авторы материала.

Развитие ресейла — логичный шаг для ломбардов — это наиболее экономически эффективный способ продажи невостребованного залога, но сейчас важно решить вопрос с организацией сервиса, отмечается в материале. По оценке «Мосгорломбарда», рынок ресейла сейчас составляет около одного триллиона рублей, к 2027 году он может увеличиться до трех триллионов рублей.

Ранее россияне нашли неожиданные способы использования ломбардов. Жители покупают драгоценности, хранят крупногабаритные предметы, приобретают оборудование для хобби и получают деньги на срочные нужды. В ломбарде можно получить заем не только благодаря ювелирным изделиям, но и сапборду, набору Lego, подарочному сертификату, электрогитаре и многому другому.

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В России ломбарды потянулись в розницу и начали открывать магазины перепродаж. Об этом пишет газета «Коммерсант». «На фоне роста цен и ограничения импорта в Россию сети ломбардов начали осваивать рынок вторичных продаж заложенных товаров розничным покупателям. Первые такие отделения под новым брендом „Ресейл Маркет“ уже запустил „Мосгорломбард“» — говорится в материале. Ломбарды открывают точки, в которых выставляют на продажу невостребованный залог — меховые, ювелирные изделия, технику, добавляют авторы материала. Развитие ресейла — логичный шаг для ломбардов — это наиболее экономически эффективный способ продажи невостребованного залога, но сейчас важно решить вопрос с организацией сервиса, отмечается в материале. По оценке «Мосгорломбарда», рынок ресейла сейчас составляет около одного триллиона рублей, к 2027 году он может увеличиться до трех триллионов рублей. Ранее россияне нашли неожиданные способы использования ломбардов. Жители покупают драгоценности, хранят крупногабаритные предметы, приобретают оборудование для хобби и получают деньги на срочные нужды. В ломбарде можно получить заем не только благодаря ювелирным изделиям, но и сапборду, набору Lego, подарочному сертификату, электрогитаре и многому другому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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