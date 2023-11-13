Ломбарды в РФ стали открывать магазины перепродаж

13 ноября 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Развитие ресейла — логичный шаг для ломбардов, пишет газета «Коммерсант» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России ломбарды потянулись в розницу и начали открывать магазины перепродаж. Об этом пишет газета «Коммерсант». «На фоне роста цен и ограничения импорта в Россию сети ломбардов начали осваивать рынок вторичных продаж заложенных товаров розничным покупателям. Первые такие отделения под новым брендом „Ресейл Маркет“ уже запустил „Мосгорломбард“» — говорится в материале. Ломбарды открывают точки, в которых выставляют на продажу невостребованный залог — меховые, ювелирные изделия, технику, добавляют авторы материала. Развитие ресейла — логичный шаг для ломбардов — это наиболее экономически эффективный способ продажи невостребованного залога, но сейчас важно решить вопрос с организацией сервиса, отмечается в материале. По оценке «Мосгорломбарда», рынок ресейла сейчас составляет около одного триллиона рублей, к 2027 году он может увеличиться до трех триллионов рублей. Ранее россияне нашли неожиданные способы использования ломбардов. Жители покупают драгоценности, хранят крупногабаритные предметы, приобретают оборудование для хобби и получают деньги на срочные нужды. В ломбарде можно получить заем не только благодаря ювелирным изделиям, но и сапборду, набору Lego, подарочному сертификату, электрогитаре и многому другому.

В России ломбарды потянулись в розницу и начали открывать магазины перепродаж. Об этом пишет газета «Коммерсант». «На фоне роста цен и ограничения импорта в Россию сети ломбардов начали осваивать рынок вторичных продаж заложенных товаров розничным покупателям. Первые такие отделения под новым брендом „Ресейл Маркет“ уже запустил „Мосгорломбард“» — говорится в материале. Ломбарды открывают точки, в которых выставляют на продажу невостребованный залог — меховые, ювелирные изделия, технику, добавляют авторы материала. Развитие ресейла — логичный шаг для ломбардов — это наиболее экономически эффективный способ продажи невостребованного залога, но сейчас важно решить вопрос с организацией сервиса, отмечается в материале. По оценке «Мосгорломбарда», рынок ресейла сейчас составляет около одного триллиона рублей, к 2027 году он может увеличиться до трех триллионов рублей. Ранее россияне нашли неожиданные способы использования ломбардов. Жители покупают драгоценности, хранят крупногабаритные предметы, приобретают оборудование для хобби и получают деньги на срочные нужды. В ломбарде можно получить заем не только благодаря ювелирным изделиям, но и сапборду, набору Lego, подарочному сертификату, электрогитаре и многому другому.