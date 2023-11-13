Песков: Польша делает шаг в сторону нагнетания напряженности

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Польша нагнетает напряженность у границ с Белоруссией, считает Дмитрий Песков Фото:

Белоруссия делает все необходимое для обеспечения своей безопасности. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос URA.RU о намерениях Польши развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией.

«Безусловно это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности. Ни что иное. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать и в целом они делают все что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна собирается развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией. Также Польша планировала разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат и увеличить группировку войск и вертолетов.

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Белоруссия делает все необходимое для обеспечения своей безопасности. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос URA.RU о намерениях Польши развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией. «Безусловно это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности. Ни что иное. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать и в целом они делают все что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал Дмитрий Песков. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна собирается развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией. Также Польша планировала разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат и увеличить группировку войск и вертолетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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