Песков: Польша делает шаг в сторону нагнетания напряженности

Белоруссия делает все необходимое для обеспечения своей безопасности. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос URA.RU о намерениях Польши развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией.
«Безусловно это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности. Ни что иное. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать и в целом они делают все что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал Дмитрий Песков.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна собирается развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией. Также Польша планировала разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат и увеличить группировку войск и вертолетов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.