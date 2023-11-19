19 ноября 2023

Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский назначил нового командующего в ВСУ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего медицинских сил ВСУ. О кадровой ротации он сообщил в своем telegram-канале.

«По представлению министра обороны сменил командующего медицинских сил [ВСУ]. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал—майора медицинской службы Анатолия Казмирчука — начальника Национального военно-медицинского клинического центра „Главный военный клинический госпиталь“ в городе Киеве», — написал Зеленский.

В начале ноября украинский главком сменил командующего силами спецопераций. Вместо Виктора Хоренко, занимавшего пост с лета, должность получил Сергей Лупанчук.

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего медицинских сил ВСУ. О кадровой ротации он сообщил в своем telegram-канале. «По представлению министра обороны сменил командующего медицинских сил [ВСУ]. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал—майора медицинской службы Анатолия Казмирчука — начальника Национального военно-медицинского клинического центра „Главный военный клинический госпиталь“ в городе Киеве», — написал Зеленский. В начале ноября украинский главком сменил командующего силами спецопераций. Вместо Виктора Хоренко, занимавшего пост с лета, должность получил Сергей Лупанчук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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