Какие продукты к Новому году можно купить заранее, чтобы избежать лишних трат

Бренд-шеф Кузнецов: рыба и мясо начинают дорожать перед Новым годом

20 декабря 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

Икру можно купить заранее, она сохранит свои свойства в течение года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Некоторые продукты в преддверии новогодних праздников начинают дорожать. Чтобы сэкономить деньги и время перед Новым годом можно заранее приобрести мясо и рыбу. В частности, птица и говядина в заморозке хранятся до 12 месяцев, а у большинства видов рыбы срок годности начинается от четырех месяцев. Об этом сообщил бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов. «Срок хранения мяса варьируется от шести месяцев (свинина) до 12 месяцев (птица, говядина) при температуре от -14 до -18 градусов. У большинства видов морских рыб срок хранения при температуре не выше -18 начинается от 4-6 месяцев», — передают «Известия» слова Кузнецова. Он добавил, что у скумбрии срок хранения составляет всего два месяца. Бренд-шеф отметил, что консервированную кукурузу, маслины, фасоль и разносолы лучше всего приобрести сейчас. Они не займут много места в холодильнике, так как их можно хранить при комнатной температуре. Также Кузнецов уточнил, что при выборе консервированных изделий важно обратить внимание на внешний вид упаковки. Она не должна быть вздутой, иметь трещины или ржавчину. Далее Кузнецов включил в список сырокопченые изделия и икру. Он уточнил, что хранить сырокопченую колбасу нужно в холодильнике в оберточной бумаге. Ее срок годности при таком хранении составляет от четырех до шести месяцев. А икра, находясь в холодильнике, сохранит свои качества в течение года. Ранее ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов заявил, что при выборе икры нужно смотреть на количество соли. Важно выбирать менее соленые варианты. По словам эксперта, в ста граммах икры содержится дневная норма соли, поэтому важно не переборщить с ней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые продукты в преддверии новогодних праздников начинают дорожать. Чтобы сэкономить деньги и время перед Новым годом можно заранее приобрести мясо и рыбу. В частности, птица и говядина в заморозке хранятся до 12 месяцев, а у большинства видов рыбы срок годности начинается от четырех месяцев. Об этом сообщил бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов. «Срок хранения мяса варьируется от шести месяцев (свинина) до 12 месяцев (птица, говядина) при температуре от -14 до -18 градусов. У большинства видов морских рыб срок хранения при температуре не выше -18 начинается от 4-6 месяцев», — передают «Известия» слова Кузнецова. Он добавил, что у скумбрии срок хранения составляет всего два месяца. Бренд-шеф отметил, что консервированную кукурузу, маслины, фасоль и разносолы лучше всего приобрести сейчас. Они не займут много места в холодильнике, так как их можно хранить при комнатной температуре. Также Кузнецов уточнил, что при выборе консервированных изделий важно обратить внимание на внешний вид упаковки. Она не должна быть вздутой, иметь трещины или ржавчину. Далее Кузнецов включил в список сырокопченые изделия и икру. Он уточнил, что хранить сырокопченую колбасу нужно в холодильнике в оберточной бумаге. Ее срок годности при таком хранении составляет от четырех до шести месяцев. А икра, находясь в холодильнике, сохранит свои качества в течение года. Ранее ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов заявил, что при выборе икры нужно смотреть на количество соли. Важно выбирать менее соленые варианты. По словам эксперта, в ста граммах икры содержится дневная норма соли, поэтому важно не переборщить с ней.