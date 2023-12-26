В Москве задержали шестерых мигрантов с российскими паспортами

27 декабря 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Все задержанные были доставлены в московские военкоматы Фото: Илья Московец © URA.RU В столице России задержали шестерых мигрантов, которые уже получили гражданство, но не встали на воинский учет. Об этом сообщил источник, близкий к Следственному комитету РФ по Москве. «На территории Юго-Восточного округа Москвы задержали шестерых мигрантов с российскими паспортами. Они доставлены в столичные военкоматы», — пояснил источник издания РБК. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов, согласно которому срок их содержания в спецприемниках ограничивается 90 сутками. По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, из-за большого количество мигрантов Россия может «потерять себя». По данным МВД РФ, в рамках операции «Нелегал — 2023» было выявлено более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства, передает телеканал «360».

В столице России задержали шестерых мигрантов, которые уже получили гражданство, но не встали на воинский учет. Об этом сообщил источник, близкий к Следственному комитету РФ по Москве. «На территории Юго-Восточного округа Москвы задержали шестерых мигрантов с российскими паспортами. Они доставлены в столичные военкоматы», — пояснил источник издания РБК. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов, согласно которому срок их содержания в спецприемниках ограничивается 90 сутками. По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, из-за большого количество мигрантов Россия может «потерять себя». По данным МВД РФ, в рамках операции «Нелегал — 2023» было выявлено более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства, передает телеканал «360».