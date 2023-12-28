Медведев раскрыл цели СВО: главное к вечеру 28 декабря

Медведев: СВО продолжится до разоружения украинских войск

28 декабря 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

ВСУ за сутки потеряли до 80 военных, танк и 3 бронемашины на запорожском направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал основными целями России в спецоперации разоружение украинской армии, смещение правящего бандеровского режима, а также отказ Украины от неонацистской идеологии. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 28 декабря. Основные цели России на спецоперации в 2024 году — разоружение ВСУ и смещение правящего бандеровского режима. Третьей целью является отказ Украины от неонацистской идеологии, заявил Медведев. Он также назвал Одессу, Киев и другие города русскими;

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что состоялась конфиденциальная встреча западных стран, на которой обсуждалась «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что страны-участницы не обязаны держать в секрете то, о чем они договаривались, если речь идет о вопросах, касающихся России;

Два беспилотника, запущенные со стороны Украины, были сбиты над Крымом ночью 28 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России;

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США собираются выделить Украине военную помощь в размере 20 миллионов долларов. Однако пресс-служба Белого дома официально не размещала сообщение, которое бы подтверждало его обещание;

В Черном море на мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы, рассказали украинские источники. Это произошло при его перемещении по альтернативному «зерновому коридору» Украины;

По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли до 80 военных, танк и 3 бронемашины на запорожском направлении. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Работино и Вербовое;

Российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские самолеты Су-25 в трех новых регионах, добавили в Министерстве. Они ударили по самолетам ВСУ в районе города Краматорск ДНР, в Новогригоровке Запорожской области и Токаревке под Херсоном, передает Пятый канал.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал основными целями России в спецоперации разоружение украинской армии, смещение правящего бандеровского режима, а также отказ Украины от неонацистской идеологии. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 28 декабря.