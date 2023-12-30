Ивлеева отреагировала на обстрел Белгорода

Ивлеева выразила соболезнования пострадавшим жителям Белгорода

30 декабря 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева пришла в ужас, что погибли мирные люди из-за атаки ВСУ по Белгороду Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Блогер Анастасия Ивлеева выразила свои соболезнования пострадавшим от обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По последним официальным данным, пострадали свыше 108 человек. «Белгород.дети.мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала Анастасия Ивлеева в своем telegram-канале. ВСУ нанесли удар по Белгороду при помощи ракет с кассетной частью. ПВО РФ смогла сбить большую часть снарядов, однако часть из них все же упала в центре города. В результате теракта погибли 14 человек, 108 пострадали. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU.

Блогер Анастасия Ивлеева выразила свои соболезнования пострадавшим от обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По последним официальным данным, пострадали свыше 108 человек. «Белгород.дети.мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала Анастасия Ивлеева в своем telegram-канале. ВСУ нанесли удар по Белгороду при помощи ракет с кассетной частью. ПВО РФ смогла сбить большую часть снарядов, однако часть из них все же упала в центре города. В результате теракта погибли 14 человек, 108 пострадали. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU.