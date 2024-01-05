Аналитики усомнились в прогнозах ЦБ по ключевой ставке

Аналитик Беленькая: ключевая ставка в конце 2024 года составит 9-13%

05 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Банк России может начать снижение ставки в первом полугодии, считает Ольга Беленькая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ключевая ставка в 2024 году может снизиться до уровня в 9-13% при отсутствии новых шоков. Таким мнением поделились эксперты. «Ключевая ставка на конец 2024 года может находиться в диапазоне 9-13%», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, передает ТАСС. Она добавила, что при замедлении текущих темпов инфляции, а также отсутствии новых шоков Банк России может начать снижение ставки в первом полугодии, при этом в конце года ставка составит 10-11%. Председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков поделился мнением, что существует надежда на отложенный эффект от принятых ранее мер. Поэтому 2024 год может начаться со снижения ставки, заключил он. Ранее Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 15% до 16% из-за роста инфляции. Регулятор поднимает ставку уже пятый раз подряд. Однако ЦБ РФ дал прогноз на 2024 год, заявив, что ставка будет снижаться, если инфляция пойдет на спад. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что основной эффект от повышения ключевой ставки Банка России будет виден в 2024 году, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, ключевая ставка работает.

Ключевая ставка в 2024 году может снизиться до уровня в 9-13% при отсутствии новых шоков. Таким мнением поделились эксперты. «Ключевая ставка на конец 2024 года может находиться в диапазоне 9-13%», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, передает ТАСС. Она добавила, что при замедлении текущих темпов инфляции, а также отсутствии новых шоков Банк России может начать снижение ставки в первом полугодии, при этом в конце года ставка составит 10-11%. Председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков поделился мнением, что существует надежда на отложенный эффект от принятых ранее мер. Поэтому 2024 год может начаться со снижения ставки, заключил он. Ранее Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 15% до 16% из-за роста инфляции. Регулятор поднимает ставку уже пятый раз подряд. Однако ЦБ РФ дал прогноз на 2024 год, заявив, что ставка будет снижаться, если инфляция пойдет на спад. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что основной эффект от повышения ключевой ставки Банка России будет виден в 2024 году, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, ключевая ставка работает.