Прохор Шаляпин рассказал всю правду о своем старении. Видео

Прохор Шаляпин: я не считаю себя прям совсем красивым
Прохору Шаляпину исполняется 42 года в этом году
Прохору Шаляпину исполняется 42 года в этом году

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что стареет как все и не считает себя излишне красивым. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами.

«Я себя не считаю прям совсем красивым. Обычный человек, соответствующий графику. Старею как все!» — заявил Шаляпин. Его слова приводит «Пятый канал».

Отмечается, что Прохору Шаляпину исполнится 42 года в этом году. Также певец и шоумен неоднократно заявлял, что боится потерять «товарный вид». В связи с чем он не боится сделать несколько пластических операций.

