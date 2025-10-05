Прохору Шаляпину исполняется 42 года в этом году
Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что стареет как все и не считает себя излишне красивым. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами.
«Я себя не считаю прям совсем красивым. Обычный человек, соответствующий графику. Старею как все!» — заявил Шаляпин. Его слова приводит «Пятый канал».
Отмечается, что Прохору Шаляпину исполнится 42 года в этом году. Также певец и шоумен неоднократно заявлял, что боится потерять «товарный вид». В связи с чем он не боится сделать несколько пластических операций.
