Хабиров рассказал о попытках отделить Башкортостан от России

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Совещание-семинар Президиума Госсовета. Москва, хабиров радий
Радий Хабиров сообщил, что «предатели РФ» призывают к партизанской войне в Башкирии Фото:

Группа лиц, состоящая из «предателей РФ», призывает к началу партизанской войны, чтобы отделить Башкортостан от РФ. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», — сообщил Хабиров в своем telegram-канале. По его словам, колумнист Руслан Габбасов (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) имеет отношение к провокациям в Башкортостане.

Ранее, 17 января, в Башкирии после приговора суда активисту Фаилю Алчинову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) началась собираться толпа. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что ситуация в Баймаке к вечеру успокоилась и «все будут наказаны», передает «Царьград».

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Группа лиц, состоящая из «предателей РФ», призывает к началу партизанской войны, чтобы отделить Башкортостан от РФ. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. «Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», — сообщил Хабиров в своем telegram-канале. По его словам, колумнист Руслан Габбасов (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) имеет отношение к провокациям в Башкортостане. Ранее, 17 января, в Башкирии после приговора суда активисту Фаилю Алчинову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) началась собираться толпа. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что ситуация в Баймаке к вечеру успокоилась и «все будут наказаны», передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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