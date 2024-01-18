Хабиров рассказал о попытках отделить Башкортостан от России

Группа лиц, состоящая из «предателей РФ», призывает к началу партизанской войны, чтобы отделить Башкортостан от РФ. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», — сообщил Хабиров в своем telegram-канале. По его словам, колумнист Руслан Габбасов (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) имеет отношение к провокациям в Башкортостане.
Ранее, 17 января, в Башкирии после приговора суда активисту Фаилю Алчинову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) началась собираться толпа. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что ситуация в Баймаке к вечеру успокоилась и «все будут наказаны», передает «Царьград».
Группа лиц, состоящая из «предателей РФ», призывает к началу партизанской войны, чтобы отделить Башкортостан от РФ. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. «Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», — сообщил Хабиров в своем telegram-канале. По его словам, колумнист Руслан Габбасов (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) имеет отношение к провокациям в Башкортостане. Ранее, 17 января, в Башкирии после приговора суда активисту Фаилю Алчинову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) началась собираться толпа. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что ситуация в Баймаке к вечеру успокоилась и «все будут наказаны», передает «Царьград».