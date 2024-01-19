Медведев: Европа столкнулась с деградацией правящих элит

19 января 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Шведские власти призывают к войне с Россией, заявил Дмитрий Медведев Фото: Виталий Страхов © URA.RU Швеция приняла решение присоединиться к НАТО, предположительно для обеспечения собственной безопасности, но теперь ее правительство призывает к войне с Россией еще до вступления в альянс. Все это говорит о деградации европейских правящих элит. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО», — написал Медведев в соцсети Х. Он добавил, что Швеция вступила в НАТО, предположительно, чтобы «защититься от России». Однако, несмотря на отсутствие членства в альянсе, шведское правительство уже сейчас призывает к войне против России, заключил Медведев. Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил о необходимости быть готовыми к войне. Он утверждает, что Россия представляет угрозу для королевства.

Швеция приняла решение присоединиться к НАТО, предположительно для обеспечения собственной безопасности, но теперь ее правительство призывает к войне с Россией еще до вступления в альянс. Все это говорит о деградации европейских правящих элит. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО», — написал Медведев в соцсети Х. Он добавил, что Швеция вступила в НАТО, предположительно, чтобы «защититься от России». Однако, несмотря на отсутствие членства в альянсе, шведское правительство уже сейчас призывает к войне против России, заключил Медведев. Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил о необходимости быть готовыми к войне. Он утверждает, что Россия представляет угрозу для королевства.