Медведев: Европа столкнулась с деградацией правящих элит

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Шведские власти призывают к войне с Россией, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Швеция приняла решение присоединиться к НАТО, предположительно для обеспечения собственной безопасности, но теперь ее правительство призывает к войне с Россией еще до вступления в альянс. Все это говорит о деградации европейских правящих элит. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО», — написал Медведев в соцсети Х. Он добавил, что Швеция вступила в НАТО, предположительно, чтобы «защититься от России». Однако, несмотря на отсутствие членства в альянсе, шведское правительство уже сейчас призывает к войне против России, заключил Медведев.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил о необходимости быть готовыми к войне. Он утверждает, что Россия представляет угрозу для королевства.

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Швеция приняла решение присоединиться к НАТО, предположительно для обеспечения собственной безопасности, но теперь ее правительство призывает к войне с Россией еще до вступления в альянс. Все это говорит о деградации европейских правящих элит. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО», — написал Медведев в соцсети Х. Он добавил, что Швеция вступила в НАТО, предположительно, чтобы «защититься от России». Однако, несмотря на отсутствие членства в альянсе, шведское правительство уже сейчас призывает к войне против России, заключил Медведев. Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил о необходимости быть готовыми к войне. Он утверждает, что Россия представляет угрозу для королевства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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