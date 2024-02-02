В мире Украина Жена Зеленского высказалась против решения мужа 02 февраля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 + Елена Зеленская сообщила, что страны Запада не будут делать резких движений Фото: Официальный сайт президента Украины Нельзя заставлять украинских беженцев возвращаться на Украину. Об этом заявила жена украинского президента Владимира Зеленского Елена. Ранее Зеленский призвал Запад прекратить платить пособия беженцам. «Неправильно заставлять людей возвращаться <…> Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — заявила Зеленская. Ее слова приводит украинский telegram-канал «Политика Страны». Ранее Владимир Зеленский предложил Западу отбирать деньги у беженцев и отдавать Украине, передает телеканал 360. Он потребовал от Запада не менее пяти миллиардов евро в год. Нельзя заставлять украинских беженцев возвращаться на Украину. Об этом заявила жена украинского президента Владимира Зеленского Елена. Ранее Зеленский призвал Запад прекратить платить пособия беженцам. «Неправильно заставлять людей возвращаться <…> Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — заявила Зеленская. Ее слова приводит украинский telegram-канал «Политика Страны». Ранее Владимир Зеленский предложил Западу отбирать деньги у беженцев и отдавать Украине, передает телеканал 360. Он потребовал от Запада не менее пяти миллиардов евро в год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям