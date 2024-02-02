Жена Зеленского высказалась против решения мужа

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская,  stock
Елена Зеленская сообщила, что страны Запада не будут делать резких движений Фото:

Нельзя заставлять украинских беженцев возвращаться на Украину. Об этом заявила жена украинского президента Владимира Зеленского Елена. Ранее Зеленский призвал Запад прекратить платить пособия беженцам.

«Неправильно заставлять людей возвращаться <…> Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — заявила Зеленская. Ее слова приводит украинский telegram-канал «Политика Страны».

Ранее Владимир Зеленский предложил Западу отбирать деньги у беженцев и отдавать Украине, передает телеканал 360. Он потребовал от Запада не менее пяти миллиардов евро в год.

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Нельзя заставлять украинских беженцев возвращаться на Украину. Об этом заявила жена украинского президента Владимира Зеленского Елена. Ранее Зеленский призвал Запад прекратить платить пособия беженцам. «Неправильно заставлять людей возвращаться <…> Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — заявила Зеленская. Ее слова приводит украинский telegram-канал «Политика Страны». Ранее Владимир Зеленский предложил Западу отбирать деньги у беженцев и отдавать Украине, передает телеканал 360. Он потребовал от Запада не менее пяти миллиардов евро в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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