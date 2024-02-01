Зеленский потребовал от Запада не менее 5 млрд евро в год

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский также напомнил о создании Фонда помощи Украине, что будет означать долгосрочность финансовой поддержки Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал выделять ему со стороны западных стран на протяжении четырех лет финансовую поддержку в размере пяти миллиардов евро в год. Также он напомнил о создании Ukraine Assistance Fund.

«Не менее пяти миллиардов евро в год на протяжении четырех лет — четкий приоритет», — передает РИА Новости Зеленского. Он добавил, что на данный момент очень нужно единство Запада в создании Ukraine Assistance Fund (Фонд помощи Украине — прим. URA.RU) в рамках Европейского фонда мира. По словам киевского главы, это обозначает долгосрочность поддержки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Киеву в размере 50 млрд евро. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, из этих средств 33 млрд будет выделено кредитами, а 17 млрд — в виде грантов. Так, в год страна будет получать в среднем 12,5 млрд евро. Он добавил, что подобное решение обеспечит долгосрочную финансовую помощь для Украины. ЕС взял на себя ответственность за поддержку страны, передает МК.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал выделять ему со стороны западных стран на протяжении четырех лет финансовую поддержку в размере пяти миллиардов евро в год. Также он напомнил о создании Ukraine Assistance Fund. «Не менее пяти миллиардов евро в год на протяжении четырех лет — четкий приоритет», — передает РИА Новости Зеленского. Он добавил, что на данный момент очень нужно единство Запада в создании Ukraine Assistance Fund (Фонд помощи Украине — прим. URA.RU) в рамках Европейского фонда мира. По словам киевского главы, это обозначает долгосрочность поддержки. Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Киеву в размере 50 млрд евро. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, из этих средств 33 млрд будет выделено кредитами, а 17 млрд — в виде грантов. Так, в год страна будет получать в среднем 12,5 млрд евро. Он добавил, что подобное решение обеспечит долгосрочную финансовую помощь для Украины. ЕС взял на себя ответственность за поддержку страны, передает МК.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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