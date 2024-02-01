Зеленский потребовал от Запада не менее 5 млрд евро в год

01 февраля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Зеленский также напомнил о создании Фонда помощи Украине, что будет означать долгосрочность финансовой поддержки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский потребовал выделять ему со стороны западных стран на протяжении четырех лет финансовую поддержку в размере пяти миллиардов евро в год. Также он напомнил о создании Ukraine Assistance Fund. «Не менее пяти миллиардов евро в год на протяжении четырех лет — четкий приоритет», — передает РИА Новости Зеленского. Он добавил, что на данный момент очень нужно единство Запада в создании Ukraine Assistance Fund (Фонд помощи Украине — прим. URA.RU) в рамках Европейского фонда мира. По словам киевского главы, это обозначает долгосрочность поддержки. Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Киеву в размере 50 млрд евро. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, из этих средств 33 млрд будет выделено кредитами, а 17 млрд — в виде грантов. Так, в год страна будет получать в среднем 12,5 млрд евро. Он добавил, что подобное решение обеспечит долгосрочную финансовую помощь для Украины. ЕС взял на себя ответственность за поддержку страны, передает МК.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал выделять ему со стороны западных стран на протяжении четырех лет финансовую поддержку в размере пяти миллиардов евро в год. Также он напомнил о создании Ukraine Assistance Fund. «Не менее пяти миллиардов евро в год на протяжении четырех лет — четкий приоритет», — передает РИА Новости Зеленского. Он добавил, что на данный момент очень нужно единство Запада в создании Ukraine Assistance Fund (Фонд помощи Украине — прим. URA.RU) в рамках Европейского фонда мира. По словам киевского главы, это обозначает долгосрочность поддержки. Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Киеву в размере 50 млрд евро. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, из этих средств 33 млрд будет выделено кредитами, а 17 млрд — в виде грантов. Так, в год страна будет получать в среднем 12,5 млрд евро. Он добавил, что подобное решение обеспечит долгосрочную финансовую помощь для Украины. ЕС взял на себя ответственность за поддержку страны, передает МК.RU.