Зеленский потребовал от Запада не менее 5 млрд евро в год

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал выделять ему со стороны западных стран на протяжении четырех лет финансовую поддержку в размере пяти миллиардов евро в год. Также он напомнил о создании Ukraine Assistance Fund.
«Не менее пяти миллиардов евро в год на протяжении четырех лет — четкий приоритет», — передает РИА Новости Зеленского. Он добавил, что на данный момент очень нужно единство Запада в создании Ukraine Assistance Fund (Фонд помощи Украине — прим. URA.RU) в рамках Европейского фонда мира. По словам киевского главы, это обозначает долгосрочность поддержки.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Киеву в размере 50 млрд евро. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, из этих средств 33 млрд будет выделено кредитами, а 17 млрд — в виде грантов. Так, в год страна будет получать в среднем 12,5 млрд евро. Он добавил, что подобное решение обеспечит долгосрочную финансовую помощь для Украины. ЕС взял на себя ответственность за поддержку страны, передает
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