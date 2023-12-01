Жена Зеленского выступила против его переизбрания

01 декабря 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж становился президентом на второй срок Фото: Официальный сайт президента Украины Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена выступает против того, чтобы ее супруг шел на второй президентский срок. Она отметила, что надо придумать что-то новое, на будущее. «Я не хочу, чтобы он [Владимир Зеленский] становился президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно», — заявила Елена Зеленская в интервью британской газете The Economist. Она добавила, что им лучше придумать что-то другое, говоря о дальнейших планах на жизнь. Еще в октябре Зеленской пророчили высокий пост при партии «Слуга народа» на Украине. Ее считают максимально лояльным человеком.

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена выступает против того, чтобы ее супруг шел на второй президентский срок. Она отметила, что надо придумать что-то новое, на будущее. «Я не хочу, чтобы он [Владимир Зеленский] становился президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно», — заявила Елена Зеленская в интервью британской газете The Economist. Она добавила, что им лучше придумать что-то другое, говоря о дальнейших планах на жизнь. Еще в октябре Зеленской пророчили высокий пост при партии «Слуга народа» на Украине. Ее считают максимально лояльным человеком.