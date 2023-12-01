Жена Зеленского выступила против его переизбрания

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская, stock
Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж становился президентом на второй срок Фото:

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена выступает против того, чтобы ее супруг шел на второй президентский срок. Она отметила, что надо придумать что-то новое, на будущее.

«Я не хочу, чтобы он [Владимир Зеленский] становился президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно», — заявила Елена Зеленская в интервью британской газете The Economist. Она добавила, что им лучше придумать что-то другое, говоря о дальнейших планах на жизнь.

Еще в октябре Зеленской пророчили высокий пост при партии «Слуга народа» на Украине. Ее считают максимально лояльным человеком.

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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена выступает против того, чтобы ее супруг шел на второй президентский срок. Она отметила, что надо придумать что-то новое, на будущее. «Я не хочу, чтобы он [Владимир Зеленский] становился президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно», — заявила Елена Зеленская в интервью британской газете The Economist. Она добавила, что им лучше придумать что-то другое, говоря о дальнейших планах на жизнь. Еще в октябре Зеленской пророчили высокий пост при партии «Слуга народа» на Украине. Ее считают максимально лояльным человеком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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