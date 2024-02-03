03 февраля 2024

CNN: Байден одержит победу на первичных выборах в Южной Каролине

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Ведущие СМИ США прогнозируют Байдену победу на первичных выборах Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Американский лидер Джо Байден одержит победу на первичном голосовании за кандидатов в президенты США, состоявшемся 3 февраля в Южной Каролине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Южная Каролина — штат, который четыре года назад выдвинул кандидатуру Джо Байдена от Демократической партии, в субботу принесет президенту его первую официальную победу на праймериз кампании 2024 года», — пишет CNN. Аналитики уверены, что Байден победит «двух своих ближайших соперников».

С таким же прогнозом выступили в агентстве Associated Press. За голоса делегатов от Южной Каролины сейчас борются также член палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс и основательница Project Angel Food Марианна Уильямсон. Тройку замыкает действующий американский президент Байден.

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Американский лидер Джо Байден одержит победу на первичном голосовании за кандидатов в президенты США, состоявшемся 3 февраля в Южной Каролине. Об этом сообщает телеканал CNN. «Южная Каролина — штат, который четыре года назад выдвинул кандидатуру Джо Байдена от Демократической партии, в субботу принесет президенту его первую официальную победу на праймериз кампании 2024 года», — пишет CNN. Аналитики уверены, что Байден победит «двух своих ближайших соперников». С таким же прогнозом выступили в агентстве Associated Press. За голоса делегатов от Южной Каролины сейчас борются также член палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс и основательница Project Angel Food Марианна Уильямсон. Тройку замыкает действующий американский президент Байден.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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