CNN: Байден одержит победу на первичных выборах в Южной Каролине

04 февраля 2024 в 06:33 Размер текста - 17 +

Ведущие СМИ США прогнозируют Байдену победу на первичных выборах Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Американский лидер Джо Байден одержит победу на первичном голосовании за кандидатов в президенты США, состоявшемся 3 февраля в Южной Каролине. Об этом сообщает телеканал CNN. «Южная Каролина — штат, который четыре года назад выдвинул кандидатуру Джо Байдена от Демократической партии, в субботу принесет президенту его первую официальную победу на праймериз кампании 2024 года», — пишет CNN . Аналитики уверены, что Байден победит «двух своих ближайших соперников». С таким же прогнозом выступили в агентстве Associated Press. За голоса делегатов от Южной Каролины сейчас борются также член палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс и основательница Project Angel Food Марианна Уильямсон. Тройку замыкает действующий американский президент Байден.

Американский лидер Джо Байден одержит победу на первичном голосовании за кандидатов в президенты США, состоявшемся 3 февраля в Южной Каролине. Об этом сообщает телеканал CNN. «Южная Каролина — штат, который четыре года назад выдвинул кандидатуру Джо Байдена от Демократической партии, в субботу принесет президенту его первую официальную победу на праймериз кампании 2024 года», — пишет CNN. Аналитики уверены, что Байден победит «двух своих ближайших соперников». С таким же прогнозом выступили в агентстве Associated Press. За голоса делегатов от Южной Каролины сейчас борются также член палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс и основательница Project Angel Food Марианна Уильямсон. Тройку замыкает действующий американский президент Байден.