Правительство поможет крымчанам, пострадавшим от стихийных бедствий

Правительство анонсировало размер средств, которые выделят на поддержку крымчан, пострадавших от урагана в 2023 году — 3,2 млрд рублей. Об этом говорилось на заседании правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 21 марта.
«Принятое решение позволит пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья», — подчеркнул Михаил Мишустин, озвучив сумму поддержки — 3,2 млрд рублей. Видеозапись заседания правительства размещена в официальном telegram-канале правительства.
Ранее URA.RU сообщало, что от стихии в Крыму ущерб составил почти 40 млрд рублей. Во время урагана разрушения были зафиксированы в 42 населенных пунктах.
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