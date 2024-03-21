Правительство поможет крымчанам, пострадавшим от стихийных бедствий

Власти направят 3,2 млрд рублей на поддержку крымчан, пострадавших от урагана
© Служба новостей «URA.RU»
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Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил
Мишустин Фото:

Правительство анонсировало размер средств, которые выделят на поддержку крымчан, пострадавших от урагана в 2023 году — 3,2 млрд рублей. Об этом говорилось на заседании правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 21 марта.

«Принятое решение позволит пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья», — подчеркнул Михаил Мишустин, озвучив сумму поддержки — 3,2 млрд рублей. Видеозапись заседания правительства размещена в официальном telegram-канале правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что от стихии в Крыму ущерб составил почти 40 млрд рублей. Во время урагана разрушения были зафиксированы в 42 населенных пунктах.

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Правительство анонсировало размер средств, которые выделят на поддержку крымчан, пострадавших от урагана в 2023 году — 3,2 млрд рублей. Об этом говорилось на заседании правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 21 марта. «Принятое решение позволит пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья», — подчеркнул Михаил Мишустин, озвучив сумму поддержки — 3,2 млрд рублей. Видеозапись заседания правительства размещена в официальном telegram-канале правительства. Ранее URA.RU сообщало, что от стихии в Крыму ущерб составил почти 40 млрд рублей. Во время урагана разрушения были зафиксированы в 42 населенных пунктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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