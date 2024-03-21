Общество ЖКХ и Городская среда Правительство поможет крымчанам, пострадавшим от стихийных бедствий Власти направят 3,2 млрд рублей на поддержку крымчан, пострадавших от урагана 21 марта 2024 в 17:22 Размер текста - 17 + Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство анонсировало размер средств, которые выделят на поддержку крымчан, пострадавших от урагана в 2023 году — 3,2 млрд рублей. Об этом говорилось на заседании правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 21 марта. «Принятое решение позволит пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья», — подчеркнул Михаил Мишустин, озвучив сумму поддержки — 3,2 млрд рублей. Видеозапись заседания правительства размещена в официальном telegram-канале правительства. Ранее URA.RU сообщало, что от стихии в Крыму ущерб составил почти 40 млрд рублей. Во время урагана разрушения были зафиксированы в 42 населенных пунктах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Правительство анонсировало размер средств, которые выделят на поддержку крымчан, пострадавших от урагана в 2023 году — 3,2 млрд рублей. Об этом говорилось на заседании правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 21 марта. «Принятое решение позволит пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья», — подчеркнул Михаил Мишустин, озвучив сумму поддержки — 3,2 млрд рублей. Видеозапись заседания правительства размещена в официальном telegram-канале правительства. Ранее URA.RU сообщало, что от стихии в Крыму ущерб составил почти 40 млрд рублей. Во время урагана разрушения были зафиксированы в 42 населенных пунктах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям