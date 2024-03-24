Путин обвинил Запад в недобросовестности

Путин: Запад всегда разворачивает дела только лишь в свою сторону

24 марта 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Россия должна действовать в соответствии со своими интересами, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны не обладают достаточной добросовестностью, всегда действуя в международных делах исключительно в своих интересах и трактуя все в свою пользу. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Все и всегда разворачивается исключительно в их собственных интересах», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что западные страны всегда интерпретируют события исключительно в свою пользу. Необходимо учитывать этот факт и действовать в соответствии с интересами России, заключил глава государства. Владимир Путин также заявлял о завершении гегемонии США и Евросоюза. Он отметил формирование более мощного блока стран, которые стремятся к своему собственному суверенитету и защите своих интересов, но не в ущерб другим, и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. Президент России считает, что Запад планировал развалить Россию после распада СССР, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны не обладают достаточной добросовестностью, всегда действуя в международных делах исключительно в своих интересах и трактуя все в свою пользу. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Все и всегда разворачивается исключительно в их собственных интересах», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что западные страны всегда интерпретируют события исключительно в свою пользу. Необходимо учитывать этот факт и действовать в соответствии с интересами России, заключил глава государства. Владимир Путин также заявлял о завершении гегемонии США и Евросоюза. Он отметил формирование более мощного блока стран, которые стремятся к своему собственному суверенитету и защите своих интересов, но не в ущерб другим, и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. Президент России считает, что Запад планировал развалить Россию после распада СССР, передает телеканал 360.