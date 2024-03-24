Западные страны не обладают достаточной добросовестностью, всегда действуя в международных делах исключительно в своих интересах и трактуя все в свою пользу. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Все и всегда разворачивается исключительно в их собственных интересах», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что западные страны всегда интерпретируют события исключительно в свою пользу. Необходимо учитывать этот факт и действовать в соответствии с интересами России, заключил глава государства.
Владимир Путин также заявлял о завершении гегемонии США и Евросоюза. Он отметил формирование более мощного блока стран, которые стремятся к своему собственному суверенитету и защите своих интересов, но не в ущерб другим, и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. Президент России считает, что Запад планировал развалить Россию после распада СССР, передает телеканал 360.
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