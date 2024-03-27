Патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует

27 марта 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что русского национализма не бывает. Поэтому не стоит никого им пугать. Таким мнением он поделился, говоря о трагедии в «Крокус Сити Холле». «Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», — передает РИА Новости слова патриарха. По его мнению, никого не стоит им пугать. Кроме того, Кирилл добавил, что также важно говорить о роли россиян в сохранении страны. 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В результате этого погибло 139 человек. На данный момент в больницах остаются 83 человека.