Патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что русского национализма не бывает. Поэтому не стоит никого им пугать. Таким мнением он поделился, говоря о трагедии в «Крокус Сити Холле».
«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», — передает РИА Новости слова патриарха. По его мнению, никого не стоит им пугать. Кроме того, Кирилл добавил, что также важно говорить о роли россиян в сохранении страны.
22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В результате этого погибло 139 человек. На данный момент в больницах остаются 83 человека.
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