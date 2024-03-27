Патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует

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Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
По словам патриарха Кирилла, никого не нужно пугать русским национализмом Фото:
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что русского национализма не бывает. Поэтому не стоит никого им пугать. Таким мнением он поделился, говоря о трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», — передает РИА Новости слова патриарха. По его мнению, никого не стоит им пугать. Кроме того, Кирилл добавил, что также важно говорить о роли россиян в сохранении страны.

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22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В результате этого погибло 139 человек. На данный момент в больницах остаются 83 человека.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что русского национализма не бывает. Поэтому не стоит никого им пугать. Таким мнением он поделился, говоря о трагедии в «Крокус Сити Холле». «Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», — передает РИА Новости слова патриарха. По его мнению, никого не стоит им пугать. Кроме того, Кирилл добавил, что также важно говорить о роли россиян в сохранении страны. 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В результате этого погибло 139 человек. На данный момент в больницах остаются 83 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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