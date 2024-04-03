Правительство спасло жизни полутора миллиону россиян

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Михаил Мишустин сообщил, что в РФ расширилась программа диспансеризации Фото:

В 2023 году в РФ удалось провести бесплатные сложные операции для полутора миллионов россиян. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, показатель увеличился на 12%.

«В прошлом году бесплатные сложные операции провели для полутора миллионов человек. Это на 12% больше, чем годом ранее. Это не просто цифры — это спасенные жизни», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте.

Мишустин отметил, что в РФ расширилась программа диспансеризации, чтобы россияне могли бесплатно обследоваться. По его словам, в 2023 году каждый второй житель РФ прошел профилактический осмотр.

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В 2023 году в РФ удалось провести бесплатные сложные операции для полутора миллионов россиян. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, показатель увеличился на 12%. «В прошлом году бесплатные сложные операции провели для полутора миллионов человек. Это на 12% больше, чем годом ранее. Это не просто цифры — это спасенные жизни», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин отметил, что в РФ расширилась программа диспансеризации, чтобы россияне могли бесплатно обследоваться. По его словам, в 2023 году каждый второй житель РФ прошел профилактический осмотр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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