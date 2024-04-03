Правительство спасло жизни полутора миллиону россиян

03 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что в РФ расширилась программа диспансеризации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году в РФ удалось провести бесплатные сложные операции для полутора миллионов россиян. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, показатель увеличился на 12%. «В прошлом году бесплатные сложные операции провели для полутора миллионов человек. Это на 12% больше, чем годом ранее. Это не просто цифры — это спасенные жизни», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин отметил, что в РФ расширилась программа диспансеризации, чтобы россияне могли бесплатно обследоваться. По его словам, в 2023 году каждый второй житель РФ прошел профилактический осмотр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году в РФ удалось провести бесплатные сложные операции для полутора миллионов россиян. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, показатель увеличился на 12%. «В прошлом году бесплатные сложные операции провели для полутора миллионов человек. Это на 12% больше, чем годом ранее. Это не просто цифры — это спасенные жизни», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин отметил, что в РФ расширилась программа диспансеризации, чтобы россияне могли бесплатно обследоваться. По его словам, в 2023 году каждый второй житель РФ прошел профилактический осмотр.