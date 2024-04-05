ТАСС: задержан замглавы разработчика системы бронирования Leonardo

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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
В ближайшее время против Игоря Ройтмана будет избираться мера пресечения Фото:

Заместителя гендиректора по IT и по производству АО «Сирена-трэвел» (входит в «Ростех») Игоря Ройтмана задержали. Об этом сообщают СМИ.

«Ройтман задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — передает ТАСС. Отмечается, что Ройтман является фигурантом уголовного дела о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ.

До этого в офисе «Сирены-Трэвел» в Санкт-Петербурге прошли обыски, передает «Царьград». По данным газеты «Коммерсант», они связаны с масштабными атаками на инфраструктуру российской системы Leonardo. Они были в сентябре 2022 года. Из-за сбоя в системе, авиакомпании РФ перенесли несколько рейсов. Тогда в «Ростехе» отмечали, что сбой произошел из-за зарубежных DDoS-атак.

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Заместителя гендиректора по IT и по производству АО «Сирена-трэвел» (входит в «Ростех») Игоря Ройтмана задержали. Об этом сообщают СМИ. «Ройтман задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — передает ТАСС. Отмечается, что Ройтман является фигурантом уголовного дела о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. До этого в офисе «Сирены-Трэвел» в Санкт-Петербурге прошли обыски, передает «Царьград». По данным газеты «Коммерсант», они связаны с масштабными атаками на инфраструктуру российской системы Leonardo. Они были в сентябре 2022 года. Из-за сбоя в системе, авиакомпании РФ перенесли несколько рейсов. Тогда в «Ростехе» отмечали, что сбой произошел из-за зарубежных DDoS-атак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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