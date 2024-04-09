РБК: жители Орска жаловались на дамбу до ее прорыва

09 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Козупица 4 апреля проводил осмотр дамбы в Орске и был уверен, что с ней все нормально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Жители города Орска рассказали, что жаловались на состояние городской дамбы еще до ее прорыва. По их словам, с сухой части сооружения начала появляться вода и шли пузыри. В ответ на это им порекомендовали не переживать и заверили, что с дамбой все нормально. «Сказали, все нормально, не переживайте. Там был даже специалист по дамбам, который нам сказал: «Ну что вы панику наводите? <…> Все нормально, все капитально, воду выдержит», — передает РБК слова местных жителей, которые рассказывают о ситуации до прорыва дамбы. Кроме того, мэр Орска Василий Козупица проводил осмотр сооружения 4 апреля. Он был уверен, что оно вынесет нагрузку. Помимо прочего, местные жители пытались своими силами предотвратить прорыв дамбы. Также они вызывали на место священника. Ранее директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства дамбы на реке Урал, Сергей Комаров сообщил, что грызуны могли испортить дамбу, что привело к ее прорыву. Он также не исключил ошибки в проектировании сооружения, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители города Орска рассказали, что жаловались на состояние городской дамбы еще до ее прорыва. По их словам, с сухой части сооружения начала появляться вода и шли пузыри. В ответ на это им порекомендовали не переживать и заверили, что с дамбой все нормально. «Сказали, все нормально, не переживайте. Там был даже специалист по дамбам, который нам сказал: «Ну что вы панику наводите? <…> Все нормально, все капитально, воду выдержит», — передает РБК слова местных жителей, которые рассказывают о ситуации до прорыва дамбы. Кроме того, мэр Орска Василий Козупица проводил осмотр сооружения 4 апреля. Он был уверен, что оно вынесет нагрузку. Помимо прочего, местные жители пытались своими силами предотвратить прорыв дамбы. Также они вызывали на место священника. Ранее директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства дамбы на реке Урал, Сергей Комаров сообщил, что грызуны могли испортить дамбу, что привело к ее прорыву. Он также не исключил ошибки в проектировании сооружения, передает телеканал 360.