Группа Qiwi лишилась 9 млрд рублей

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Платежная система Qiwi. , qiwi
Qiwi сообщила о блокировке 9 млрд рублей в Киви-банке Фото:

Группа Qiwi планирует продолжить работу, несмотря на отзыв лицензии у банка и блокировку девяти миллиардов рублей активов. Это следует из отчета о финансовых результатах компании.

«Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности», — говорится в отчете Qiwi, содержание которого приводит РБК. Отмечается, что на счетах группы были заблокированы 9,1 миллиарда рублей, однако группа имеет средства в других банках, что позволит ей исполнить текущие обязательства.

Ранее Центральный Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам. Также ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило пользователем Киви-банка 880,3 миллионов рублей за два дня. Оно осуществляет выплату только тем, чьи вклады подлежат страхованию.

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Группа Qiwi планирует продолжить работу, несмотря на отзыв лицензии у банка и блокировку девяти миллиардов рублей активов. Это следует из отчета о финансовых результатах компании. «Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности», — говорится в отчете Qiwi, содержание которого приводит РБК. Отмечается, что на счетах группы были заблокированы 9,1 миллиарда рублей, однако группа имеет средства в других банках, что позволит ей исполнить текущие обязательства. Ранее Центральный Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам. Также ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило пользователем Киви-банка 880,3 миллионов рублей за два дня. Оно осуществляет выплату только тем, чьи вклады подлежат страхованию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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