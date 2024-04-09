Группа Qiwi лишилась 9 млрд рублей

09 апреля 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Qiwi сообщила о блокировке 9 млрд рублей в Киви-банке Фото: Станислав Етвеш © URA.RU Группа Qiwi планирует продолжить работу, несмотря на отзыв лицензии у банка и блокировку девяти миллиардов рублей активов. Это следует из отчета о финансовых результатах компании. «Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности», — говорится в отчете Qiwi, содержание которого приводит РБК. Отмечается, что на счетах группы были заблокированы 9,1 миллиарда рублей, однако группа имеет средства в других банках, что позволит ей исполнить текущие обязательства. Ранее Центральный Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам. Также ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило пользователем Киви-банка 880,3 миллионов рублей за два дня. Оно осуществляет выплату только тем, чьи вклады подлежат страхованию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа Qiwi планирует продолжить работу, несмотря на отзыв лицензии у банка и блокировку девяти миллиардов рублей активов. Это следует из отчета о финансовых результатах компании. «Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности», — говорится в отчете Qiwi, содержание которого приводит РБК. Отмечается, что на счетах группы были заблокированы 9,1 миллиарда рублей, однако группа имеет средства в других банках, что позволит ей исполнить текущие обязательства. Ранее Центральный Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам. Также ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило пользователем Киви-банка 880,3 миллионов рублей за два дня. Оно осуществляет выплату только тем, чьи вклады подлежат страхованию.