Вкладчикам Qiwi-банка выплачено 880 млн рублей

01 марта 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

АСВ возместило денежные средства только для тех, у кого есть страхование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило пользователем Киви-банка (QIWI Банк) 880,3 миллионов рублей за два дня. Оно осуществляет выплату только тем, чьи вклады подлежат страхованию. «Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам Киви-банка (QIWI Банк) 880,3 миллионов рублей за два дня», — передает ТАСС. По информации АСВ, выплата производится только для тех вкладчиков, у кого есть страховое возмещение. Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. В АСВ сообщили, что с 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка. На прошлой неделе ФСБ начала проверкуQIWI Банк из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило пользователем Киви-банка (QIWI Банк) 880,3 миллионов рублей за два дня. Оно осуществляет выплату только тем, чьи вклады подлежат страхованию. «Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам Киви-банка (QIWI Банк) 880,3 миллионов рублей за два дня», — передает ТАСС. По информации АСВ, выплата производится только для тех вкладчиков, у кого есть страховое возмещение. Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. В АСВ сообщили, что с 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка. На прошлой неделе ФСБ начала проверкуQIWI Банк из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем.