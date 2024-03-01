Вкладчикам Qiwi-банка выплачено 880 млн рублей

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АСВ возместило денежные средства только для тех, у кого есть страхование Фото:

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило пользователем Киви-банка (QIWI Банк) 880,3 миллионов рублей за два дня. Оно осуществляет выплату только тем, чьи вклады подлежат страхованию.

«Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам Киви-банка (QIWI Банк) 880,3 миллионов рублей за два дня», — передает ТАСС. По информации АСВ, выплата производится только для тех вкладчиков, у кого есть страховое возмещение.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. В АСВ сообщили, что с 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка. На прошлой неделе ФСБ начала проверкуQIWI Банк из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем.

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило пользователем Киви-банка (QIWI Банк) 880,3 миллионов рублей за два дня. Оно осуществляет выплату только тем, чьи вклады подлежат страхованию. «Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам Киви-банка (QIWI Банк) 880,3 миллионов рублей за два дня», — передает ТАСС. По информации АСВ, выплата производится только для тех вкладчиков, у кого есть страховое возмещение. Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. В АСВ сообщили, что с 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка. На прошлой неделе ФСБ начала проверкуQIWI Банк из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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