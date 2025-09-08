Стала известна дата выборов Председателя Верховного Суда РФ

ВККС рассмотрит заявление Краснова на пост главы Верховного Суда 15 сентября
КС рассмотрит заявление Краснова на пост Председателя Верховного Суда РФ
КС рассмотрит заявление Краснова на пост Председателя Верховного Суда РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 15 сентября рассмотрит заявление Игоря Краснова о рекомендации его кандидатом на пост председателя Верховного Суда России. Об этом сообщила пресс-служба коллегии.

«Заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 29 июля 2025 г. № 165)», — сказано в сообщении. Отмечается, что заявление будет рассмотрено 15 сентября 2025 года.

Должность председателя Верховного суда РФ стала вакантной после смерти Ирины Подносовой. Игорь Краснов, который с января 2020 года занимает пост генерального прокурора и был переназначен в 2025 году, подал заявление на участие в конкурсе, объявленном коллегией в конце июля. Кандидатуру Краснова, в случае положительного заключения коллегии, должны будут утвердить президент России и Совет Федерации.

