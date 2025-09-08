Стала известна дата выборов Председателя Верховного Суда РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 15 сентября рассмотрит заявление Игоря Краснова о рекомендации его кандидатом на пост председателя Верховного Суда России. Об этом сообщила пресс-служба коллегии.
«Заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 29 июля 2025 г. № 165)», — сказано в сообщении. Отмечается, что заявление будет рассмотрено 15 сентября 2025 года.
Должность председателя Верховного суда РФ стала вакантной после смерти Ирины Подносовой. Игорь Краснов, который с января 2020 года занимает пост генерального прокурора и был переназначен в 2025 году, подал заявление на участие в конкурсе, объявленном коллегией в конце июля. Кандидатуру Краснова, в случае положительного заключения коллегии, должны будут утвердить президент России и Совет Федерации.
