В Венгрии ответили на сообщения о требованиях Трампа отказаться от российской нефти

Сийярто: Трамп не требовал от Будапешта прекратить покупки российской нефти
Сийярто подчеркнул, что никакого требования со стороны Трампа не поступало
Публикации, где президент США Дональд Трамп якобы потребовал от Будапешта прекратить закупки российской нефти — фейк. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Очередная фейковая новость», — сказал Сийярто в эфире программы «Борцовский час». Он подчеркнул, что никакого требования со стороны Дональда Трампа не поступало, а распространенная информация не соответствует действительности. По его словам, подобные сообщения не только символичны, но и затрагивают вопросы энергетической безопасности страны.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщило, что Дональд Трамп в ходе недавнего разговора с европейскими лидерами якобы призвал Венгрию отказаться от закупок нефти российского происхождения. Эта информация быстро распространилась по западным и венгерским новостным ресурсам.

