В Венгрии ответили на сообщения о требованиях Трампа отказаться от российской нефти

Публикации, где президент США Дональд Трамп якобы потребовал от Будапешта прекратить закупки российской нефти — фейк. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Очередная фейковая новость», — сказал Сийярто в эфире программы «Борцовский час». Он подчеркнул, что никакого требования со стороны Дональда Трампа не поступало, а распространенная информация не соответствует действительности. По его словам, подобные сообщения не только символичны, но и затрагивают вопросы энергетической безопасности страны.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщило, что Дональд Трамп в ходе недавнего разговора с европейскими лидерами якобы призвал Венгрию отказаться от закупок нефти российского происхождения. Эта информация быстро распространилась по западным и венгерским новостным ресурсам.
