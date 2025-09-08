ТАСС: в материалах дела иноагента Яшина указано, что у него нет гражданства РФ

Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), ранее помилованный президентом России, в материалах нового уголовного дела фигурирует как лицо без российского гражданства. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
«В новом уголовном деле Яшина есть справка о том, что он является лицом без гражданства», — сказал юрист, не уточнив дополнительных деталей. Слова передает ТАСС.
Яшин проходит обвиняемым по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ. Ему вменяется нарушение порядка деятельности иноагента после того, как он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.
Ранее представитель русскоязычной диаспоры в Латвии, близкий к окружению оппозиционной активистки Марии Певчих (признана Минюстом РФ иноагентом), сообщил, что финансирование деятельности Ильи Яшина на территории Германии осуществляется за счет европейского отделения Фонда борьбы с коррупцией (организация внесена в перечень террористов и экстремистов, ликвидирована и запрещена в РФ). Также иноагента поддерживает гражданка США Наталия Арно, ранее занимавшей пост советника сенатора Джона Маккейна, передает RT.
В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор, согласно которому Яшин был осужден к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Основанием для вынесения приговора стало обвинение в распространении недостоверных сведений о деятельности ВС РФ в ходе СВО. Отбывание наказания осуществлялось в одной из исправительных колоний Смоленской области. В августе 2024 года глава государства Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего муниципального депутата.
*Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом
