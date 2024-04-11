РБК: Bacardi официально прекратила поставки рома, джина и водки в Россию

11 апреля 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Сейчас Bacardi Limited поставляет только ограниченный ассортимент своей продукции, рассказал Леонид Рафаилов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальные поставки в Россию рома Bacardi, водки Grey Goose и джина Bombay Sapphire прекращены. Такую информацию подтвердили в X5 Group (в нее входят магазины «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток»). «Bacardi Limited прекратила поставки рома, джина и водки. Группа остановила экспорт в Россию виски Aberfeldy», — передает РБК заявление X5 Group. Источник холдинга отметил, что прекращены также поставки текилы Patron. Bacardi Limited — единственная транснациональная алкогольная компания, которая продолжает работать в России после начала военных действий на Украине. В начале 2023 года поставки были сокращены. До этого в России были сформированы значительные запасы, которые сейчас подходят к концу, пишет РБК со ссылкой на источники. Сейчас поставки идут в основном по параллельному импорту. Однако их объемы малы по сравнению с прежними, поделился гендиректор AST Леонид Рафаилов. Сейчас компания завозит официально в Россию только вермуты и игристые вина под брендом Martini. При этом руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечал, что в 2023 году Bacardi продолжала работать с российской розницей. По его словам, объемы поставок были приличными, а компания активно работала над развитием российского рынка. Из-за этого Bacardi Limited был внесен в украинский список «спонсоров войны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальные поставки в Россию рома Bacardi, водки Grey Goose и джина Bombay Sapphire прекращены. Такую информацию подтвердили в X5 Group (в нее входят магазины «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток»). «Bacardi Limited прекратила поставки рома, джина и водки. Группа остановила экспорт в Россию виски Aberfeldy», — передает РБК заявление X5 Group. Источник холдинга отметил, что прекращены также поставки текилы Patron. Bacardi Limited — единственная транснациональная алкогольная компания, которая продолжает работать в России после начала военных действий на Украине. В начале 2023 года поставки были сокращены. До этого в России были сформированы значительные запасы, которые сейчас подходят к концу, пишет РБК со ссылкой на источники. Сейчас поставки идут в основном по параллельному импорту. Однако их объемы малы по сравнению с прежними, поделился гендиректор AST Леонид Рафаилов. Сейчас компания завозит официально в Россию только вермуты и игристые вина под брендом Martini. При этом руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечал, что в 2023 году Bacardi продолжала работать с российской розницей. По его словам, объемы поставок были приличными, а компания активно работала над развитием российского рынка. Из-за этого Bacardi Limited был внесен в украинский список «спонсоров войны».