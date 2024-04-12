В Кремле рассказали об иностранном вмешательстве перед инаугурацией

Песков: Россия научилась справляться с иностранным вмешательством

12 апреля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Иностранное вмешательство не ослабевает, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попытки внешнего вмешательства во внутренние дела России не ослабевают, но страна научилась с ними бороться. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сейчас такое время, когда все усилия по обеспечению безопасности уже на максимуме во всех сферах. Попытки вмешательства не ослабевают. Особенно такие мероприятия, как инаугурация, всегда рассматриваются нашими врагами как повод для новых попыток дестабилизации обстановки в России. Мы научились с этим бороться все вместе», — заявил Песков. Сенаторы готовят обращение в ООН из-за вмешательства стран Запада в выборы президента России, объявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она также отметила успех выборов и поддержку Путина более чем 87% избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попытки внешнего вмешательства во внутренние дела России не ослабевают, но страна научилась с ними бороться. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сейчас такое время, когда все усилия по обеспечению безопасности уже на максимуме во всех сферах. Попытки вмешательства не ослабевают. Особенно такие мероприятия, как инаугурация, всегда рассматриваются нашими врагами как повод для новых попыток дестабилизации обстановки в России. Мы научились с этим бороться все вместе», — заявил Песков. Сенаторы готовят обращение в ООН из-за вмешательства стран Запада в выборы президента России, объявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она также отметила успех выборов и поддержку Путина более чем 87% избирателей.