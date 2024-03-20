Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Матвиенко поручила Совфеду подготовить обращение в ООН о вмешательствах в выборы президента Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Сенаторам поручено подготовить обращение в ООН в связи с вмешательством стран Запада в выборы президента России. Об этом заявил председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Я хочу дать поручение комитету по международным делам, комиссии подготовить обращение к парламентам, к международным парламентским организациям, в ООН; [представить] информацию о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела Российский Федерации, в избирательный процесс, о нарушении всех норм международного права», — сказала спикер Совфеда на пленарном заседании. Заявление опубликовано на сайте правительства.

Кроме того, Матвиенко отметила, что прошедшие выборы президента Российской Федерации стали триумфом сплочения страны и всего российского общества. Она напомнила, что за Владимира Путина проголосовали свыше 87% избирателей. «Такой общенародной поддержки наша страна еще не знала», — заявила Спикер верхней палаты.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Победу одержал Владимир Путин. Многие мировые лидеры следили за выборами президента России. Так, например, немецкое правительство не признает законность выборов президента России. При этом лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что с Путиным Россия добьется больших успехов.

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Сенаторам поручено подготовить обращение в ООН в связи с вмешательством стран Запада в выборы президента России. Об этом заявил председатель Совфеда Валентина Матвиенко. «Я хочу дать поручение комитету по международным делам, комиссии подготовить обращение к парламентам, к международным парламентским организациям, в ООН; [представить] информацию о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела Российский Федерации, в избирательный процесс, о нарушении всех норм международного права», — сказала спикер Совфеда на пленарном заседании. Заявление опубликовано на сайте правительства. Кроме того, Матвиенко отметила, что прошедшие выборы президента Российской Федерации стали триумфом сплочения страны и всего российского общества. Она напомнила, что за Владимира Путина проголосовали свыше 87% избирателей. «Такой общенародной поддержки наша страна еще не знала», — заявила Спикер верхней палаты. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Победу одержал Владимир Путин. Многие мировые лидеры следили за выборами президента России. Так, например, немецкое правительство не признает законность выборов президента России. При этом лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что с Путиным Россия добьется больших успехов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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