Российская ПВО отразила бомбардировку ВСУ французскими Hammer

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Российские средства ПВО защитили территорию РФ от атак американских ракет и французских авиабомб, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За сутки Украина предприняла несколько попыток атак по российским территориям. При таких ударах были задействованы французские авиабомбы Hammer, а также американские ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ. Все вражеские снаряды были успешно сбиты.

«Средствами ПВО в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы „Hammer“ производства Франции», — уточнили Минобороны РФ в telegram-канале. Также Киев пытался привлечь 11 беспилотников к ударам по российским территориям.

За последне сутки ВС РФ смогли уничтожить украинский цех по производству беспилотников и склады с вооружением в 113 районах. Также в ведомстве рассказали, что успешно атаковали энергообъекты противника при помощи ракетного комплекса «Кинжал».

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За сутки Украина предприняла несколько попыток атак по российским территориям. При таких ударах были задействованы французские авиабомбы Hammer, а также американские ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ. Все вражеские снаряды были успешно сбиты. «Средствами ПВО в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы „Hammer“ производства Франции», — уточнили Минобороны РФ в telegram-канале. Также Киев пытался привлечь 11 беспилотников к ударам по российским территориям. За последне сутки ВС РФ смогли уничтожить украинский цех по производству беспилотников и склады с вооружением в 113 районах. Также в ведомстве рассказали, что успешно атаковали энергообъекты противника при помощи ракетного комплекса «Кинжал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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