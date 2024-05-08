Российская ПВО отразила бомбардировку ВСУ французскими Hammer

08 мая 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Российские средства ПВО защитили территорию РФ от атак американских ракет и французских авиабомб, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки Украина предприняла несколько попыток атак по российским территориям. При таких ударах были задействованы французские авиабомбы Hammer, а также американские ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ. Все вражеские снаряды были успешно сбиты. «Средствами ПВО в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы „Hammer“ производства Франции», — уточнили Минобороны РФ в telegram-канале. Также Киев пытался привлечь 11 беспилотников к ударам по российским территориям. За последне сутки ВС РФ смогли уничтожить украинский цех по производству беспилотников и склады с вооружением в 113 районах. Также в ведомстве рассказали, что успешно атаковали энергообъекты противника при помощи ракетного комплекса «Кинжал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки Украина предприняла несколько попыток атак по российским территориям. При таких ударах были задействованы французские авиабомбы Hammer, а также американские ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ. Все вражеские снаряды были успешно сбиты. «Средствами ПВО в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы „Hammer“ производства Франции», — уточнили Минобороны РФ в telegram-канале. Также Киев пытался привлечь 11 беспилотников к ударам по российским территориям. За последне сутки ВС РФ смогли уничтожить украинский цех по производству беспилотников и склады с вооружением в 113 районах. Также в ведомстве рассказали, что успешно атаковали энергообъекты противника при помощи ракетного комплекса «Кинжал».