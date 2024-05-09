Путин назвал самое значимое для России событие

Великая Отечественная война является наиболее значимым событием для России и ее поколений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
«И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, — это Великая Отечественная война», — заявил Путин 7 мая на встрече с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Его слова передает
Путин также поздравил военных с праздником. Он отметил, что Россия традиционно отмечает эту дату с особым чувством уважения к подвигу предков.
Ранее Путин поздравил всех россиян с Днем Победы на параде в Москве. Он также возложил цветы с лидерами других стран к Могиле Неизвестного Солдата.
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