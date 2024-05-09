Политика Путин назвал самое значимое для России событие Путин назвал Великую Отечественную войну значимым событием для РФ 09 мая 2024 в 14:09 Размер текста - 17 + Владимир Путин подчеркнул важность Дня Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Великая Отечественная война является наиболее значимым событием для России и ее поколений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, — это Великая Отечественная война», — заявил Путин 7 мая на встрече с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Его слова передает сайт Кремля. Путин также поздравил военных с праздником. Он отметил, что Россия традиционно отмечает эту дату с особым чувством уважения к подвигу предков. Ранее Путин поздравил всех россиян с Днем Победы на параде в Москве. Он также возложил цветы с лидерами других стран к Могиле Неизвестного Солдата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Великая Отечественная война является наиболее значимым событием для России и ее поколений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, — это Великая Отечественная война», — заявил Путин 7 мая на встрече с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Его слова передает сайт Кремля. Путин также поздравил военных с праздником. Он отметил, что Россия традиционно отмечает эту дату с особым чувством уважения к подвигу предков. Ранее Путин поздравил всех россиян с Днем Победы на параде в Москве. Он также возложил цветы с лидерами других стран к Могиле Неизвестного Солдата. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям