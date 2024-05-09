Путин назвал самое значимое для России событие

Путин назвал Великую Отечественную войну значимым событием для РФ
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин подчеркнул важность Дня Победы Фото:
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День Победы в России в 2024 году

Великая Отечественная война является наиболее значимым событием для России и ее поколений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, — это Великая Отечественная война», — заявил Путин 7 мая на встрече с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Его слова передает сайт Кремля.

Путин также поздравил военных с праздником. Он отметил, что Россия традиционно отмечает эту дату с особым чувством уважения к подвигу предков.

Ранее Путин поздравил всех россиян с Днем Победы на параде в Москве. Он также возложил цветы с лидерами других стран к Могиле Неизвестного Солдата.

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Великая Отечественная война является наиболее значимым событием для России и ее поколений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, — это Великая Отечественная война», — заявил Путин 7 мая на встрече с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Его слова передает сайт Кремля. Путин также поздравил военных с праздником. Он отметил, что Россия традиционно отмечает эту дату с особым чувством уважения к подвигу предков. Ранее Путин поздравил всех россиян с Днем Победы на параде в Москве. Он также возложил цветы с лидерами других стран к Могиле Неизвестного Солдата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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