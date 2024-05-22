Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, сбойка,  stock
Запуск был осуществлен в ходе учений Durandal Фото:

Франция успешно провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

«Истребитель Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», — написал Лекорню на своей странице в соцсети Х. Министр подчеркнул значимость этого события в контексте военных учений Durandal, которые проходят с 13 мая по 14 июня.

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Франция успешно провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. «Истребитель Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», — написал Лекорню на своей странице в соцсети Х. Министр подчеркнул значимость этого события в контексте военных учений Durandal, которые проходят с 13 мая по 14 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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