Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть

22 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Запуск был осуществлен в ходе учений Durandal Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Франция успешно провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. «Истребитель Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», — написал Лекорню на своей странице в соцсети Х. Министр подчеркнул значимость этого события в контексте военных учений Durandal, которые проходят с 13 мая по 14 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция успешно провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. «Истребитель Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», — написал Лекорню на своей странице в соцсети Х. Министр подчеркнул значимость этого события в контексте военных учений Durandal, которые проходят с 13 мая по 14 июня.