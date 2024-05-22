«Лига»: ВСУ хотят построить невзрывные заграждения вдоль линии фронта

23 мая 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Оборонительные сооружения Украины были построены еще при бывшем президенте Порошенко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине планируется возвести невзрывные заграждения вдоль линии фронта с Россией. Их протяженность может составить 10 тысяч километров. Информация об этом размещена изданием Liga.net. «На Украине хотят построить 10 тыс. км невзрывных заграждений вдоль линии боевого соприкосновения. Источник в генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о том, что ситуация со строительством заграждений складывается для властей не лучшим образом, однако большинство первоочередных мер выполнено. Темпы строительства постепенно наращиваются», — говорится в сообщении издания. По состоянию на 19 мая общая протяженность линии боевого соприкосновения достигла 3750 километров. Там уточнили, что большинство первоочередных мер выполнено. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин 8 мая в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что ВСУ пока сдерживает наступление российской армии за счет сооружений, которые начали возводиться еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, с 2014 по 2022 года. Однако, в настоящее время на Украине возникли серьезные проблемы с выстраиванием новой обороны. Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка (ДНР). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине планируется возвести невзрывные заграждения вдоль линии фронта с Россией. Их протяженность может составить 10 тысяч километров. Информация об этом размещена изданием Liga.net. «На Украине хотят построить 10 тыс. км невзрывных заграждений вдоль линии боевого соприкосновения. Источник в генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о том, что ситуация со строительством заграждений складывается для властей не лучшим образом, однако большинство первоочередных мер выполнено. Темпы строительства постепенно наращиваются», — говорится в сообщении издания. По состоянию на 19 мая общая протяженность линии боевого соприкосновения достигла 3750 километров. Там уточнили, что большинство первоочередных мер выполнено. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин 8 мая в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что ВСУ пока сдерживает наступление российской армии за счет сооружений, которые начали возводиться еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, с 2014 по 2022 года. Однако, в настоящее время на Украине возникли серьезные проблемы с выстраиванием новой обороны. Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка (ДНР).