22 мая 2024

«Лига»: ВСУ хотят построить невзрывные заграждения вдоль линии фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
Оборонительные сооружения Украины были построены еще при бывшем президенте Порошенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине планируется возвести невзрывные заграждения вдоль линии фронта с Россией. Их протяженность может составить 10 тысяч километров. Информация об этом размещена изданием Liga.net.

«На Украине хотят построить 10 тыс. км невзрывных заграждений вдоль линии боевого соприкосновения. Источник в генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о том, что ситуация со строительством заграждений складывается для властей не лучшим образом, однако большинство первоочередных мер выполнено. Темпы строительства постепенно наращиваются», — говорится в сообщении издания.

По состоянию на 19 мая общая протяженность линии боевого соприкосновения достигла 3750 километров. Там уточнили, что большинство первоочередных мер выполнено.

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин 8 мая в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что ВСУ пока сдерживает наступление российской армии за счет сооружений, которые начали возводиться еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, с 2014 по 2022 года. Однако, в настоящее время на Украине возникли серьезные проблемы с выстраиванием новой обороны. Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка (ДНР).

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На Украине планируется возвести невзрывные заграждения вдоль линии фронта с Россией. Их протяженность может составить 10 тысяч километров. Информация об этом размещена изданием Liga.net. «На Украине хотят построить 10 тыс. км невзрывных заграждений вдоль линии боевого соприкосновения. Источник в генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о том, что ситуация со строительством заграждений складывается для властей не лучшим образом, однако большинство первоочередных мер выполнено. Темпы строительства постепенно наращиваются», — говорится в сообщении издания. По состоянию на 19 мая общая протяженность линии боевого соприкосновения достигла 3750 километров. Там уточнили, что большинство первоочередных мер выполнено. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин 8 мая в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что ВСУ пока сдерживает наступление российской армии за счет сооружений, которые начали возводиться еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, с 2014 по 2022 года. Однако, в настоящее время на Украине возникли серьезные проблемы с выстраиванием новой обороны. Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка (ДНР).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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