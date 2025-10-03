Президента КХЛ Алексея Морозова внесли в базу «Миротворца»*

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). Морозову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Морозова обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также, по мнению ресурса, он виновен в публичном одобрении проведения специальной военной операции.
Вячеславу Морозову 48 лет, и с февраля 2020 года он занимает должность президента Континентальной хоккейной лиги. С 2016 года Морозов также возглавляет московский клуб Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги «Крылья Советов», где в сезоне 1993/94 начал свою профессиональную карьеру. Проведя пять сезонов в российских командах, он продолжил игровую деятельность в Национальной хоккейной лиге, выступая на протяжении семи лет за клуб «Питтсбург».
Сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году и с тех пор собирает личные данные журналистов, артистов и политиков из разных стран. В так называемый «черный список» ресурса за последние годы неоднократно попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или по каким-либо другим причинам вызвавшие недовольство авторов сайта.
Ранее в базу «Миротворец» внесли российского комика Макса Комикадзe, известного пародиями на президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того туда попали 13 несовершеннолетних граждан России, включая ребенка 9 лет.
* «Миротворец» признан в России экстремистским ресурсом
