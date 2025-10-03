Объекты газодобычи на Украине остановили работу после взрывов

Работа объектов газодобычи была приостановлена после ночных атак
Работа объектов газодобычи была приостановлена после ночных атак
Спецоперация РФ на Украине

Несколько объектов газодобычи в Полтавской области Украины прекратили работу после серии взрывов ночью 3 октября, сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК. Инцидент произошел на фоне ночных обстрелов инфраструктуры в различных областях страны.

«Работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена», — говорится в сообщении компании. Остановка объектов стала вынужденной мерой для обеспечения безопасности сотрудников и предотвращения дальнейших разрушений. 

Ранее о взрывах в Полтавской области сообщали местные СМИ. Российские военные, по официальным сообщениям Минобороны РФ, продолжают наносить удары по местам сосредоточения украинских войск, техники и энергетическим объектам, подчеркивая при этом выбор исключительно военных и инфраструктурных целей. Ранее RT писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном блэкауте, который случится на Украине этой осенью.

