Объекты газодобычи на Украине остановили работу после взрывов

Несколько объектов газодобычи в Полтавской области Украины прекратили работу после серии взрывов ночью 3 октября, сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК. Инцидент произошел на фоне ночных обстрелов инфраструктуры в различных областях страны.
«Работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена», — говорится в сообщении компании. Остановка объектов стала вынужденной мерой для обеспечения безопасности сотрудников и предотвращения дальнейших разрушений.
Ранее о взрывах в Полтавской области сообщали местные СМИ. Российские военные, по официальным сообщениям Минобороны РФ, продолжают наносить удары по местам сосредоточения украинских войск, техники и энергетическим объектам, подчеркивая при этом выбор исключительно военных и инфраструктурных целей. Ранее RT писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном блэкауте, который случится на Украине этой осенью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.